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Американскому актеру Кирку Дугласу исполнилось 100 лет

Юбиляр — одна из последних ныне живущих звезд «золотой эры» Голливуда

Фото: Paramount Pictures

Американский актер Кирк Дуглас сегодня, 9 декабря, отмечает свое cnjлетие. По признанию юбиляра изданию Closer Weekly, он собирается отметить юбилей большим праздником в кругу семьи.

Вечеринку готовит сын актера Майкл Дуглас со своей супругой актрисой Кэтрин Зета-Джонс. Детали грядущего праздника от именинника скрывают до самого последнего момента, однако Кирк Дуглас уверяет, что любит сюрпризы.

Юбиляр спокойно относится к подготовке к празднованию. «Всё, что мне нужно, чтобы быть обаятельным, — здоровье и отдых. Ну и, конечно, моя «импровизированная» речь — я репетировал ее с логопедом, так что гости поймут меня», — с юмором сообщил он.

По данным СМИ, кроме членов семьи актера, включая двух других сыновей и семерых внуков и внучек, поздравить актера приедут и режиссер Стивен Спилберг и продюсер Джеффри Катценберг, сообщает сетевое издание m24.ru.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в штате Нью-Йорк в бедной еврейской семье выходцев из России. Он прокладывал себе путь к успеху тяжелым трудом и старанием. Работал официантом, разносчиком газет, грузчиком и разнорабочим, сообщает Утро.Ру. Сейчас Кирк Дуглас — один из последних ныне живущих американских актеров «золотой эры» Голливуда. В 1996 году удостоился «Оскара» за вклад в развитие кинематографа. Кроме того, является обладателем премии «Золотой глобус» за роль Винсента Ван Гога в байопике «Жажда жизни». Всемирную известность актер получил после работы в картине «Тропы Славы» (1957) и роль Спартака в одноименной картине 1960 года режиссера Стенли Кубрика. Кирк Дуглас регулярно обновляет свой блог на Myspace, за что признан самым пожилым блогером-знаменитостью в мире.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Американскому актеру Кирку Дугласу исполнилось 100 лет

Американскому актеру Кирку Дугласу исполнилось 100 летЮбиляр — одна из последних ныне живущих звезд «золотой эры» Голливуда

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