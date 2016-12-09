АСВ потратит еще порядка 6,6 млрд рублей на выплату страховки

Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками трех банков, лишившихся в пятницу лицензий, может составить порядка 6,6 млрд рублей. Такие расчеты провели для «Известий» в рейтинговом агентстве RAEX («Эксперт РА»).



По данным агентства, вкладчикам Вега-банка причитается 2,1 млрд рублей, вкладчикам М2М Прайвет-банка — 4,2 млрд рублей, а граждане, хранившее свои сбережения в Международном банке развития, могут получить около 300 млн рублей страховки.



Всего же в пятницу ЦБ лишил лицензий четыре банка, однако один из них — банк «Русский финансовый альянс» — не входил в систему страхования вкладов, поэтому АСВ не будет выплачивать страховку вкладчикам кредитной организации.

Выплаты возмещения вкладчикам по трем страховым случаям начнутся не позднее 23 декабря 2016 года, сообщило АСВ в пятницу.

Основным акционером М2М Прайвет-банка является Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В кредитной организации заверили, что решение ЦБ не оказывает влияния на оперативную деятельность и дальнейшее развитие бизнеса АТБ.

«Стратегия АТБ предусматривает дальнейшее самостоятельное развитие направления по обслуживанию состоятельных клиентов с использованием технологических и продуктовых ноу-хау дочернего банка», — сказали в АТБ.