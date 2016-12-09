Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

АСВ потратит еще порядка 6,6 млрд рублей на выплату страховки

Выплаты по трем банкам, лишившимся лицензий, начнутся в декабре

Объем страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками трех банков, лишившихся в пятницу лицензий, может составить порядка 6,6 млрд рублей. Такие расчеты провели для «Известий» в рейтинговом агентстве RAEX («Эксперт РА»).

По данным агентства, вкладчикам Вега-банка причитается 2,1 млрд рублей, вкладчикам М2М Прайвет-банка — 4,2 млрд рублей, а граждане, хранившее свои сбережения в Международном банке развития, могут получить около 300 млн рублей страховки.

Всего же в пятницу ЦБ лишил лицензий четыре банка, однако один из них — банк «Русский финансовый альянс» — не входил в систему страхования вкладов, поэтому АСВ не будет выплачивать страховку вкладчикам кредитной организации.

Выплаты возмещения вкладчикам по трем страховым случаям начнутся не позднее 23 декабря 2016 года, сообщило АСВ в пятницу.

Основным акционером М2М Прайвет-банка является Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В кредитной организации заверили, что решение ЦБ не оказывает влияния на оперативную деятельность и дальнейшее развитие бизнеса АТБ.

«Стратегия АТБ предусматривает дальнейшее самостоятельное развитие направления по обслуживанию состоятельных клиентов с использованием технологических и продуктовых ноу-хау дочернего банка», — сказали в АТБ.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

АСВ потратит еще порядка 6,6 млрд рублей на выплату страховки

Выплаты по трем банкам, лишившимся лицензий, начнутся в декабре

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке