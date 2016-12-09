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Володин сделал замечание депутату за «переход на личности»

Председатель Госдумы попросил Андрея Макарова выступать по постановлению о принятии проекта бюджета и не отвлекаться

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал строгое замечание главе думского комитета по бюджету и налогам единороссу Андрею Макарову за то, что тот «переходит на личности» в своем выступлении по проекту федерального бюджета на 2017–2019 годы, принятому сегодня на заседании в третьем, заключительном, чтении.

Макаров в своей речи апеллировал к критикам главного финансового документа РФ, в том числе и к главе КПРФ Геннадию Зюганову.

«Геннадий Андреевич, вы нам обещаете, что всё рухнет, с 1993 года. Почему-то до сих пор не рухнуло», — эмоционально заявил парламентарий, передает ТАСС.

«Андрей Михайлович, [выступайте] по постановлению [о принятии проекта бюджета]. Просьба не переходить на личности», — попросил Володин. Он также добавил, что переходить на личности можно лишь в том случае, если это предусматривается в постановлении.

«Но если постановление не предусматривает переход на личности, ну не надо, коллеги, я это всем говорю. Мы регламент приняли — давайте исполнять регламент. Ничего личного», — подчеркнул Володин.

Когда Макаров сошел с трибуны, председатель нижней палаты парламента посчитал нужным еще раз сделать ему замечание.

— Из 11 страниц постановления я ни в одном пункте не увидел рекомендации Геннадию Андреевичу Зюганову, а вы его упомянули несколько раз, — отметил Володин.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Володин сделал замечание депутату за «переход на личности»

Председатель Госдумы попросил Андрея Макарова выступать по постановлению о принятии проекта бюджета и не отвлекаться

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