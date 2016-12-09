Доклад Макларена о допинге в российском спорте. Онлайн-трансляция

Итоговую версию доклада независимой комиссии WADA озвучивают на пресс-конференции в Лондоне
Фото: TASS/DPA/Sven Hoppe
Канадский юрист Ричард Макларен дает в Лондоне пресс-конференцию, посвященную расследованию возможного допингового мошенничества России на Олимпиаде в Сочи.
2016-12-09 15:24:00
Никаких выводов из своего доклада Макларен делать не намерен.
«Моя работа заключалась в том, чтобы провести расследование. Я её выполнил. Что теперь необходимо предпринять России? Это будут решать другие. Для того чтобы они приняли какое-то решение, я должен лишь сказать, что они должны доверять тому, что есть в отчёте, потому что это подкреплено доказательствами. Мы должны работать как одна команда и вместе бороться с допингом», — сказал Макларен.
2016-12-09 15:21:00
Макларен скоро обещает встретиться с представителями России, в частности с руководством Российского антидопингового агентства РУСАДА и Еленой Исинбаевой.
2016-12-09 15:20:00
«Личности тысячи российских спортсменов останутся тайной для широкой публики – их имена будут переданы международным федерациям», – ответил Макларен на вопрос о разглашении фамилий нарушителей.
2016-12-09 15:19:00
Юрий Нагорных был освобожден от должности замминистра спорта РФ по его собственной просьбе. Это распоряжение правительства России от 20 октября, которое подписано председателем Дмитрием Медведевым.
Напомним, Нагорных был упомянут в докладе WADA под руководством Макларена. В докладе утверждалось, что чиновник играл одну из ключевых ролей в государственной системе поддержки допинга. 18 июля Нагорных был временно отстранен от должности.
2016-12-09 15:16:00
«Свидетельств об участии Мутко в фальсификациях допинг-проб не обнаружено. Информация предоставляется министерству спорта по иерархической лестнице, поэтому думаю, что он получал эту информацию. Но этим процессом руководил замминстра, поэтому нет прямых доказательств, знал об этом Мутко или нет. Я с ним это не обсуждал», – заявил Макларен.
Речь идет о Юрии Нагорных, которых был уволен из Минспорта.
2016-12-09 15:15:00
Мнение главы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва.
Пока в своем выступлении Макларен не сказал ничего нового про допинг в России. Некие "тысячи спортсменов", какие-то письма и свидетели.— Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) 9 декабря 2016 г.
2016-12-09 15:10:00
Швейцарский юрист Денис Освальд, ведущий расследование Международного олимпийского комитета по допинговым обвинениям против России, заявил, что после публикации доклада Макларена, Россия может потерять первое общекомандное место по итогам Сочи-2014 (AP).
2016-12-09 15:07:00
Макларен призвал российских спортивных чиновников работать с ним: «У нас есть доступ только к малой части данных и свидетельств, которые могут существовать. Мне трудно понять, почему мы не в одной команде. Мы должны работать вместе, чтобы покончить с допингом в спорте».
2016-12-09 15:05:00
Еще один важный момент. По данным Макларена, существовал список защищенных атлетов из 96 человек, которые принимали участие в Олимпиаде и Паралимпиаде 2014 года. Анализ показал, что все их пробы были заменены.
2016-12-09 15:04:00
Из 15 русских медалистов Игр-2014, анализы которых были изучены, у 12 были поцарапаны пробирки, что по мнению Макларена свидетельствует о вскрытии.
2016-12-09 14:59:00
Макларен удивлен повышению Мутко в должности – от министра спорта до вице-премьера. Говорит, это неприемлемо, учитывая якобы главенствующую роль Мутко в допинговом скандале.
2016-12-09 14:56:00
Макларен завершил доклад, начались вопросы из зала. Первый – об участии России в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Канадец ответил, что Россия имеет шансы попасть на Олимпиаду-2018, если будут проведены реформы.
2016-12-09 14:53:00
Макларен: «Две пробы русских хоккеисток содержали мужские ДНК». В зале смех.
2016-12-09 14:49:00
А вот цитата о российских чиновниках: «Эта система включала в себя тренеров, которые продавали и поставляли допинг спортсменам. Допинг-офицеров, которые заранее предупреждали атлетов о неожиданных проверках, и чиновников Министерства спорта, включая нынешнего вице-премьера РФ». (Речь о Виталии Мутко.)
2016-12-09 14:45:00
Макларен продолжает про Сочи-2014: «В результате тестов мы проверяли, открывались ли крышки на банках с пробами. Мы установили, что их можно было открыть. В чистую мочу добавлялась соль для обеспечения определённой плотности. В пробах российских спортсменов из Сочи был обнаружен физиологически невозможный уровень соли».
2016-12-09 14:44:00
В России ожидали, что доклад Макларена будет очень жестким, но таких масштабов предположить было невозможно.
2016-12-09 14:43:00
Макларен уверен, что олимпийская сборная России в полном составе употребляла запрещенные препараты на Играх в Лондоне-2012: «Испорчены Игры в Лондоне на беспрецедентном уровне... Вероятно, весь масштаб никогда не будет полностью установлен».
2016-12-09 14:41:00
По словам Макларена, 84% подмененных проб мочи зафиксировано у российских спортсменов, представляющих летние виды спорта.
2016-12-09 14:39:00
«У нас есть доказательства, что при поддержке Минспорта в рамках подготовки к Сочи-2014 употребление коктейля Родченкова происходило на регулярной основе еженедельно», — продолжает канадский юрист.
2016-12-09 14:37:00
«Система государственного сокрытия допинга работала на Играх в Лондоне в 2012, летней Универсиаде в Казани в 2013 году, чемпионате мира по легкой атлетике-2013 в Москве, Сочи-2014» — говорит Макларен.
2016-12-09 14:35:00
Одновременно с докладом Макларена на BBC выходит интервью Юлии Степановой. Российской легкоатлетки, которая позже стала информатором WADA «Я не считаю себя предателем. Я просто показала позорную правду», — отметила Степанова.
2016-12-09 14:33:00
Таким образом, речь идет о конькобежце Викторе Ане и сноубордисте Вике Уайлде. Это натурализованные спортсмены, Уайлд - американец, Ан - уроженец Южной Кореи.
2016-12-09 14:31:00
«Расследование установило, что более 1000 российских спортсменов в 30 видах спорта, включая футбол, получали выгоду от государственной поддержки допинга в России. Мы установили подмену проб 12 российских призёров Олимпиады в Сочи. Фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух российских спортсменов, завоевавших четыре золота Олимпиады 2014 года», — говорится в докладе.
2016-12-09 14:30:00
Вторая часть доклада подтверждает факты сокрытия допинга в России. Основные выводы из первой части остаются неизменными. С 2001 года была государственная программа: «система допинга беспрецедентного масштаба», – говорит Макларен.
2016-12-09 14:28:00
Макларен начал свою пресс-конференцию с того, что под вопросом 12 русских призеров и 4 золотые медали Олимпийских игр в Сочи.
Макларен говорит, что все доказательства будут размещены на сайте www.ipevidencedisclosurepackage.net
2016-12-09 14:25:00
Доклад Макларена состоит из 95 страниц. Он начал выступление с рассказа об истории российского допинга с 2011 года.
2016-12-09 14:18:00
По словам президента МОК Томаса Баха, деятельность комиссий направлена на проверку фактов, изложенных Маклареном. Они должны будут перепроверить все допинг-пробы российских спортсменов, участвовавших в Играх-2014.
2016-12-09 14:14:00
Напомним, МОК создал две своих комиссии. Первая – во главе с членом МОК из Швейцарии Денисом Освальдом разбирается в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов в Сочи.
Вторая – под руководством француза Ги Каниве (тогда еще вице-президента комитета МОК по этике) проверяла причастность к государства к допинговой системе. Француз позже по личным причинам комиссию покинул, а его место занял швейцарец Самуэль Шмид.
2016-12-09 14:12:00
На продолжение расследования WADA потратило $1,8 млн. $1,3 млн было выделено из бюджета антидопинговой организации. Позже еще 500 тыс. добавил МОК, выдвинув Макларену пару условий – полный отчет о тратах и сотрудничество с параллельным расследованием МОК.
2016-12-09 14:10:00
В итоге от Игр-2016 были отстранены почти все российские легкоатлеты, в полном составе тяжелоатлеты и большая часть команды по академической гребле. Многие лидеры сборной, включая главную звезду российского плаванию Юлию Ефимову, были допущены до участия в Играх в последний момент благодаря решениям Спортивного арбитражного суда (CAS).
2016-12-09 14:08:00
В итоге июльский доклад едва не привел к отстранению сборной России от Олимпиады, а секретное приложение к докладу (названное позже «списком Макларена») точечно «отстреливало» спортсменов с якобы сокрытыми допинг-пробами в самых разных видах спорта.
2016-12-09 14:05:00
На сегодняшней пресс-конференции будет представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Первая часть вышла в июле, после чего полномочия его комиссии были продлены. В связи с обвинениями из отчета Международный олимпийский комитет (МОК) ввел критерии по допуску российских спортсменов до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.