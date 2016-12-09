Доклад Макларена о допинге в российском спорте. Онлайн-трансляция

Юрий Нагорных был освобожден от должности замминистра спорта РФ по его собственной просьбе. Это распоряжение правительства России от 20 октября, которое подписано председателем Дмитрием Медведевым.

Напомним, Нагорных был упомянут в докладе WADA под руководством Макларена. В докладе утверждалось, что чиновник играл одну из ключевых ролей в государственной системе поддержки допинга. 18 июля Нагорных был временно отстранен от должности.