Университеты 3.0 в экономике знаний

Сегодня мировая экономика переживает системную трансформацию, которая принципиально меняет модели роста и развития, отношение к оценке и использованию фундаментальных ресурсов. «Экономика знаний» — понятие не новое, но для многих, особенно в нашей стране, оно пока остается концепцией гипотетического будущего. На самом же деле это будущее уже наступило. Экономическое доминирование сектора промышленного производства уходит в прошлое. Главным драйвером роста сейчас становится способность экономики к производству и управлению интеллектуальной собственностью, а ключевым звеном этой новой реальности выступают университеты. Именно они стали платформой экономики знаний.

Речь идет о новой концепции развития университетов, которая сильно отличается от наших традиционных представлений об их функциях. В первоначальной версии они были ориентированы на образование и поиск талантов. Затем, в «Версии 2.0», задачи были расширены за счет исследовательских компетенций и экспертизы, востребованных экономикой. Но сейчас быть только научными и образовательными учреждениями уже недостаточно.

Концепция «Университет 3.0» предполагает создание на базе университетов интегрированной предпринимательской экосистемы, в которой они становятся ключевыми поставщиками инноваций. Это означает переход к проактивной модели генерации технологий, талантов, рынков и рыночных сервисов, в рамках которой университеты превращаются в градообразующие центры экономических кластеров. По сути, они начинают выступать в роли экономических агентов, крупных компаний, которые умеют управлять результатами интеллектуальной деятельности и хорошо понимают принципы функционирования новых рынков.

Но если во всем мире университеты объединяют потоки человеческого и финансового капиталов, берут на себя роль системных интеграторов основных процессов технологического предпринимательства внутри экосистемы инноваций, то в России этот процесс пока еще находится в самой начальной стадии.

Наши университеты продолжают развиваться в парадигме 50-летней давности, воспринимая себя только как поставщиков кадров и технологий для неких условных «внешних» рынков. Они декларируют подготовку специалистов высокой квалификации, но полностью лишенных современных рыночных компетенций. Между тем мировые университетские центры всё более ориентированы на подготовку нового класса игроков для современных технологических рынков — технологических предпринимателей.

Сегодня отечественные университеты постепенно приходят к идее использования новых инструментов образовательного процесса, которые позволяют преобразовывать информацию и знания в компетенции, необходимые специалистам, работающим в инновационных компаниях. Но это только первые робкие шаги к будущему. Для перехода к модели Университета 3.0 нам нужно сделать российские университеты центрами формирования новых моделей развития, трансформировать их в участников глобального рынка инноваций, сделать их привлекательными для молодых талантов.

Естественно, развитие программы системной трансформации российских университетов требует и создания новых инфраструктурных моделей, которые могут стать основой этого процесса. В прошлом году мы совместно с бизнес-инкубатором «Ингрия» уже разработали модель центров трансфера технологий и маркетинга инноваций — подразделений по развитию инновационных экосистем в ведущих университетах страны. Их основной задачей должно стать совмещение инновационных предложений университетов с запросами и потребностями промышленных предприятий и венчурных инвесторов.

Нашим университетам критически необходимо изменить саму систему целеполагания и развития, перейти к оценке собственной эффективности в зависимости от роста их реального вклада в развитие новой экономики и способности формировать новые индустрии. Только такой подход позволит включить их в современную систему развития инновационной индустрии через получение заказов, реально востребованных современными рынками.

В кампусах ведущих университетов США, Великобритании, Китая уже формируется экономическая среда, опережающая окружающую реальность на 5–10 лет. Именно оттуда выходят компании, которые за 5–10 лет становятся флагманами глобального бизнеса в новых отраслях. Для повторения этого опыта у нас есть прекрасная стартовая база и понимание того, как помочь российским университетам стать центрами развития экономики знаний, студентам стать глобально конкурентоспособными, а компаниям, возникшим в университетах, быть лидерами новых рынков.

О поддержке и развитии университетских экосистем (трансформация существующих университетских центров в ядро экосистемы развития инновационного бизнеса и создание модели межуниверситетских сетей и хабов для эффективного обмена компетенциями и обеспечения технологического трансфера).

Автор — врио генерального директора РВК