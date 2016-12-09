Мощный взрыв прогремел в Каире, погибли шесть полицейских

Самодельное взрывное устройство большой мощности сработало возле одного из ночных клубов Каира. Это произошло на улице эль-Харам. В результате трагедии погибли шестеро полицейских, также пострадали девять человек.

Полиция полагает, что взрывное устройство могли подложить в мусорный бак, который установлен рядом с полицейским блокпостом на этой же улице.

Место взрыва оцеплено, правоохранители перекрыли все подступы к нему. На месте трагедии работают взрывотехники, полиция и следователи, передает «Федеральное агентство новостей».