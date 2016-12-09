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Песков: в Кремле детально изучат вторую часть доклада WADA

Публикация документа запланирована на пятницу

В Кремле рассчитывают детально изучить вторую часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, посвященную проблеме допинга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Публикация второй части документа запланирована на пятницу, пишет сайт «Комсомольской правды». По мнению Пескова, какие-то гипотетические рассуждения здесь неуместны, поэтому он не стал говорить о возможной реакции российских властей.

Дмитрий Песков отметил, что документ, в котором речь идет в том числе в российском спорте, Кремль обязательно изучит.

«Мы внимательно с ним ознакомимся», — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-конференция, на которой канадский профессор Ричард Макларен подведет итоги своего расследования о допинге в российском спорте, пройдет в пятницу в лондонском отеле St-Pancras Renaissance Hotel. Начало — 14.15 мск.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Песков: в Кремле детально изучат вторую часть доклада WADA

Публикация документа запланирована на пятницу

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