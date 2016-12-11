За дверями бальной залы: как восстанавливают культуру русского бала

Зимний сезон в императорской России традиционно был сезоном балов. И хотя эта традиция была утрачена вместе со всей бальной культурой, в последнее время в России интерес к бальному движению становится всё сильнее — балы, часто приуроченные к историческим и памятным, проводятся регулярно в разных городах страны. Так, 8 декабря в Кремле состоялся первый Международный кадетский бал, участники которого в том числе танцевали вальс и полонез, а 10 декабря в столице прошел уже полностью реконструкторский, исторический бал эпохи модерн, приуроченный к Году кино.

Реконструкторские балы, в отличие от балов условно-исторических или просто светских мероприятий, вдохновленных бальной темой, позволяют максимально приблизиться к историческому оригиналу. Однако окунуться в атмосферу ушедших веков неподготовленному человеку с улицы практически невозможно. «Известия» поговорили с организаторами исторических балов, реконструкторами танцев и мастерами, специализирующимися на пошиве исторических костюмов, чтобы узнать, по каким законам строится настоящий русский бал.

После века забвения

Первые реконструкторские балы стали проводиться уже в начале 1990-х годов. Именно тогда в эту сферу пришли Дмитрий и Наталия Колесниковы, руководители Клуба исторического бального танца «Виват». В то время балы были далеки от современных стандартов и проходили зачастую в неожиданных местах: так, первый бал, в котором Дмитрию довелось участвовать, проходил в Доме пионеров. Первопроходцам движения приходилось обходиться подручными средствами — кавалеры часто одевались в современные костюмы, дамы заменяли бальные платья свадебными, вместо оркестра звучала магнитофонная музыка, да и сами танцы не были исторически точны — чаще всего участники танцевали так называемую советскую историческую программу, которая сегодня до сих пор пользуется популярностью в городских парках. Однако эстетика бала быстро завоевала новых поклонников, которые всерьез занялись изучением и восстановлением старинных традиций.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В последние годы очень сильно поднялось это танцевальное движение. Очень много преподавателей иностранных и российских гастролируют по разным городам. Сейчас, мне кажется, балы каждые выходные штуки две в день да происходят. Но они разного уровня, — говорит Елена Потапова, специалист по пошиву исторических костюмов, соучредитель исторического общества «Бал в русской усадьбе», которая вместе со своим коллегой Алексеем Семилеткиным пришла в бальную реконструкцию примерно тогда же, в 1990-е годы.

Заявка на бал

Реконструкторский бал сегодня подразумевает не только строгие требования к костюмам и особую программу танцев, восстановленных по историческим источникам. Он также невозможен без доступа в особняк, соответствующий эпохе бала, живого оркестра, исполняющего музыку по старинным партитурам, и — в идеале — команды слуг, одетых в соответствии с эпохой.

Как и на настоящем историческом балу, программу танцев составляет танцмейстер, а в перерывах между танцами проводятся лотереи, выступают исполнители романсов, расставляют столики для карточной игры.

Все расходы — от поиска подходящего особняка до организации фуршета и дополнительной программы — организаторы берут на себя. Поэтому бал сегодня, как и два столетия назад, — удовольствие не из дешевых и для хозяев, и для участников. Цена билета на бал варьируется в пределах 2–3 тыс. рублей, в зависимости от уровня мероприятия и затрат организаторов. Для каждого бала, в зависимости от темы и эпохи, разрабатывается отдельный дресс-код, который заранее сообщают приглашенным или желающим прийти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Чтобы попасть к нам на бал, вы должны отправить на почту заявку, в которой указываются ваши контакты, в какой студии вы занимаетесь, а также есть фотография вашего платья. Это всегда обязательное условие. Без фотографии платья к нам прийти нельзя. Это может быть эскиз, но мы должны понимать, во что будут одеты люди, — говорит Елена Потапова.

Аналогичной системы придерживаются все организаторы — Дмитрий и Наталия Колесниковы говорят, что, как правило, или сами участники, или клубы, к которым они принадлежат, им уже хорошо знакомы — чужих на таких балах не бывает.

Соответствовать эпохе во всём

Кроме билета, участнику стоит учитывать и расходы на костюм. Пошив платья обойдется примерно в 7–8 тыс. рублей, однако эта цифра будет сильно зависеть от исторического периода, уровня сложности, мастера и используемых материалов: их клиент покупает сам, при этом настоящее бальное платье, точно так же как и мужской костюм, в идеале должны быть выполнены из натуральных материалов: сукна, шелка, шерсти. А полный бальный костюм платьем отнюдь не ограничивается.

— Это нижняя рубашка, обувь, корсет, нижняя юбка и само платье, соответственно, — рассказывает Елена Потапова.

Мужчинам потребуется комплект из рубашки, брюк, подтяжек, шейного платка, жилетки, которая, по словам Елены Потаповой, является самой яркой деталью костюма, фрака и перчаток. И по стоимости зачастую он вполне может конкурировать с женским. Зато дамам потребуются еще и дополнительные аксессуары. И если к следующему балу платье изменится, вполне возможно, что придется менять весь комплект.

— К нему, если это платье другого цвета, другие перчатки, другая сумочка, может быть, другие перья. Украшения, диадемы, цветы в прическу. И если было темное платье и корсет был темный, то к светлому платью все-таки корсет должен быть светлых оттенков, — говорит Наталия Колесникова.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поэтому в некоторых клубах новичкам, собирающимся на свой первый бал, костюмы готовы одолжить. Дамы предыдущих эпох выходили из положения проще — по словам Наталии Колесниковой, чаще всего их платья шились не так, как их шьют современные участницы балов, а делались на один раз, практически собирались из отдельных фрагментов.



— Быстренько закололи, потом раскололи — разобрали, — говорит Наталия Колесникова.



Кроме того, часто в преддверии бала даются мастер-классы по прическам той или иной эпохи, а на некоторых балах работают специально приглашенные мастера с «Мосфильма» — исторической правде должно соответствовать всё.

— Надо понимать, что если вы хотите именно на реконструкторский бал, а не на бал исторических бальных танцев, куда можно просто надеть всё что угодно, то здесь есть дресс-код достаточно жесткий. И это касается не только платьев или мундиров. Это касается причесок и вообще всего внешнего вида. Если в начале XIX века бороды не носили, то мужчина с бородой либо бороду убирает, либо не идет. Эпохе, которой ты занимаешься, ты должен соответствовать во всём вплоть до поведения, — отмечает Дмитрий Колесников.

Именно поэтому, помимо обучения танцам и пошива костюма, желающим попасть на бал стоит подумать об изучении этикета — такие занятия включены в программы большинства школ исторического танца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе





































Шалости императорских особ

Прагматичный подход дам, прибегавших к «собранным» платьям, был оправдан, учитывая, что платья на реальных, исторических балах ждало немало опасностей: на костюмы танцующих капал горячий воск со свечей, бывало, что и неосторожные кавалеры повреждали платья дам. Впрочем, далеко не всегда это бывала неосторожность.

— Константин Павлович, брат Павла I, вообще любил хулиганить — шпорами платья дам цеплять и рвать. Вроде как случайно, а весело, — рассказывает Дмитрий Колесников.

Некоторым балы стоили жизни: платья с открытой грудью, в которых разгоряченные танцами барышни выходили на свежий воздух, часто приводили к воспалению легких, которые заканчивались летальным исходом. Однако, несмотря на всё это и даже на серьезные расходы, в которые ввергала аристократию организация балов и просто пошив платьев на многочисленное семейство, отказаться от бала в те годы было немыслимо — неумение показать себя дамам могло стоить замужества, а мужчинам — карьеры, особенно если речь шла об императорском дворе.

— Тогда танцам с детства уделяли много времени. Там был такой общественный экзамен для любого — и если ты не мог справиться с танцами, у тебя мало становилось шансов на карьерный рост, — рассказывает Сергей Сосницкий.



Кавалеры по разнарядке

Некоторые сложности для хозяев исторических балов и реконструкторов остаются общими — нехватка кавалеров, например, отнюдь не является уникальным атрибутом сегодняшнего дня. Учитывая, что не все гости на балу были танцующими, а в соседних комнатах для мужчин были готовы ломберные столики, хозяевам приходилось проявлять находчивость. Решали проблему разными способами — в Англии, где она стояла особенно остро, активно придумывали танцы на троих. В России, если у хозяев была такая возможность, за помощью обращались к военным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— На бал обязательно рассылалась разнарядка в гвардейские полки — сколько какой полк должен прислать офицеров танцующих. То есть для них это было не развлечение, а исполнение служебных обязанностей, — рассказывает Дмитрий Колесников.

Сегодня у организаторов балов такой возможности нет — и дамам приходится брать ситуацию в свои руки.

— Кавалеры садятся, к нам никого не присылают от гвардейских полков. И мы идем разорять карточные столы или отрывать их от буфета. Потому что им надо пообщаться, а нам надо потанцевать, — смеется Наталия Колесникова.

«Никто не будет тыкать пальцем»



Первым шагом для всех, желающих окунуться в атмосферу старинного бала, в любом случае должно стать обучение танцам. Занятия, которые проводят сами реконструкторы и профессиональные педагоги-хореографы, также подразумевают минимальное знакомство с бальным этикетом, базовыми навыками общения на балу и — иногда — умению двигаться в бальных платьях и костюмах. Начать учиться историческим танцам могут все желающие, однако не всем это дается легко.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Зачастую одни и те же элементы есть в разных танцах — там голова кругом идет. Поэтому, как и любое профессиональное занятие, оно требует достаточно большого усилия физического и умственного, — рассказывает Дмитрий Колесников.

При этом надо иметь в виду, что на самом балу участникам придется танцевать в костюмах, с которыми, несмотря на всю их эффектность, далеко не все сживаются с первого раза.

— Не каждый видит себя в этом костюме. Бывает, что человек надевает его и говорит: «Ой, какой я страшный», — говорит Елена Потапова.

За один вечер танцев в туго затянутых костюмах, застегнутых на все крючки, по словам участников, можно потерять несколько килограммов. Даже современная школа бальных танцев не всегда идет участникам на пользу — социальная природа бала требует особой ориентированности не только на своего партнера, но и на остальных танцующих, чего спортивные бальные танцы дать не в состоянии. А неумение рассчитать собственные силы может сказаться на всех участниках.



— Исторические танцы в основном — это общественные танцы. Ты танцуешь не только со своим визави, но и с людьми вокруг тебя. И ты испортишь танец не только своему партнеру, который, может быть, на это согласен, но и окружающим, — напоминает Елена Потапова.

Впрочем, как бы сложно ни было обучение, бояться первого бала не стоит, говорят организаторы.



— На каждом балу есть вальс. В разные эпохи вальс танцевался немножко по-разному, но в принципе, если вы умеете танцевать вальс, вы можете смело идти на бал. Никто не будет тыкать пальцем — а, ты танцуешь не по той позиции, — рассказывает Елена Потапова.



Возвращение танца из небытия

Как и раньше, балы могут быть большими и маленькими — рассчитанными на строго ограниченный, тщательно отобранный хозяевами бала круг лиц. И в том и в другом случае ответственность за составление программы лежит на танцмейстере.

Он может исходить из собственных художественных предпочтений — например, добиваться определенного порядка в смене построений в зале и музыкальной череды, но главная его задача — создать программу, которая позволит соблюсти «правила жанра» бала, подразумевающего живое общение между танцующими.

— Танец — это сюжет взаимоотношений между людьми, и поэтому иногда надо продумывать вещи режиссерского свойства, для того чтобы человек, попадая на бал, попадал в среду, где ему удобно проявлять умение, которым он учился на занятиях. А если ему поставили несколько танцев быстрых, подряд, без остановки — разговор закончится, дышать надо как-то. Жить надо, — говорит Сергей Сосницкий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Возвращение старинных танцев из небытия требует детальной работы с источниками —дошедшими до наших дней учебниками танцев, модными журналами (по ним, например, удалось восстановить танцы, созданные русской балериной Анной Павловой). И главное, личными дневниками, записками, воспоминаниями. Которые, впрочем, иногда содержат неожиданные подробности.

— Мы можем решить реконструировать очень подробно, как это было. Тогда мы можем столкнуться с проблемой, что у нас есть в заметках «скучный бал». Мы и это будем реконструировать? Или в одной заметке знаменитый композитор записал, что был на балу, из 17 дам только две или три танцуют под музыку. Или описывается, что на одном из балов Пушкин пришел в полупрозрачных кюлотах, так что даже причинные места его были вполне себе видны. Модную ткань купил, — рассказывает Сергей Сосницкий.

Поэтому, по его мнению, лучше всего в бальной реконструкции придерживаться принципа компромисса, который позволит взять от эпохи всё лучшее, что в ней было.

— Разное было, люди всякие были, как и сейчас. Не надо идеализировать эпоху. Но там было то ценное, за что мы любим ее, чем мы восторгаемся. И поэтому надо попытаться найти некий компромисс, который бы помог воссоздать визуальный образ этой эпохи. Эмоциональный отзыв об этом танце человека наблюдающего и человека танцующего, совпадающий с образом в тексте или в картинках, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе





































Практика чувств

Несмотря на то что интерес к бальной культуре постепенно распространяется, ее сохранение и развитие по-прежнему остается уделом энтузиастов, часто делящихся своими знаниями на безвозмездной основе. Так, Минобороны несколько лет назад начало возрождать балы среди воспитанников и воспитанниц кадетских училищ. Среди педагогов, которые готовят детей к этим балам, есть и реконструкторы. Однако, по словам Сергея Сосницкого, зачастую возможности поставить занятия танцами в сетку расписания у педагогов нет.

— Там тоже есть свои сложности — долгое время многие преподаватели учат танцам просто потому, что они хорошие люди, им за это ничего не платят. И даже поставить в сетку эти уроки танцев далеко не всем удается. Это проблема. Хотя они гордятся этим, — говорит Сергей Сосницкий.

В то же время, по его словам, ценность и смысл бальной культуры не ограничивается историческими и эстетическими аспектами.

— Танцы имеют серьезный психологический смысл. Они учат отношениям между девочками и мальчиками — а тем более военными. Он учит правилам и способам передачи чувств, эмоций. Потому что там часто бывает проблема. Я вижу, когда кадетские балы веду, что есть дети, которые могут подойти, посмотреть на девочку прямым взглядом, протанцевать с ней, проводить ее обратно и так далее. Они научены, как себя вести с дамами. А есть те, которые этому не научены: они пошли, встали, лица такие, как будто всё, умерли. А ведь это практика их чувств, — отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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