СМИ: силовики изъяли документы о вознаграждении главы «Почты России»

Следственные органы изъяли документы в рамках доследственной проверки о вознаграждении генерального директора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

«По материалам Генпрокуратуры о вознаграждении генерального директора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова начата доследственная проверка, в рамках которой следственным органам были переданы все интересующие их материалы», — приводит его слова ТАСС.



Как уточнил собеседник агентства, изъятие документов, связанных с вознаграждением Страшнова и его заместителей, было проведено 7 декабря.

По сообщению источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, документы изъяли сотрудники ФСБ. Также были изъяты электронные носители.

При этом источник в «Почте России», в свою очередь, сообщил, что предприятие содействует работе правоохранительных органов и «предоставляет документы по их просьбе».

В конце ноября текущего года Генеральная прокуратура сообщила о том, что ходе проверки был выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения Страшнову. Топ-менеджер получил премию за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. При этом чистая прибыль «Почты России» в 2014 году по РСБУ составила 1,2 млрд рублей.

Сам Страшнов ранее заявлял, что ситуация вокруг его премии «излишне обострена».