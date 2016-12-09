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Свыше 4,5 тыс. человек в Керчи остались без тепла из-за аварии

В зону отключения тепла попали три социально значимых объекта

Авария на теплотрассе произошла сегодня утром в Керчи. В результате инцидента свыше 4,5 тыс. человек остались без тепла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

По данным ведомства, прорыв произошел на теплотрассе «Крымтеплокумунэнерго», расположенной по адресу улица Генерала Петрова. В результате инцидента без тепла остались 4560 жителей многоквартирных домов, в том числе 965 детей, а также три социально значимых объекта: две общеобразовательные школы и детский сад.

На место аварии выехали сотрудники «Крымтеплокоммунэнерго». В ремонтно-восстановительных работах задействовано 10 человек и 4 единицы техники, передает ИА «Крыминформ».

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Свыше 4,5 тыс. человек в Керчи остались без тепла из-за аварии

В зону отключения тепла попали три социально значимых объекта

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