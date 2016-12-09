Лавров готов к сюрпризам от США во время переговоров по Алеппо

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Женеве на переговорах по САР есть хорошая возможность достигнуть договоренностей по восточному Алеппо в том случае, если эксперты США снова не передумают приехать. Министр не исключил очередных «сюрпризов» от Вашингтона.

«Если американские эксперты опять не передумают, как они передумали несколько дней назад, и что-нибудь новое не выложат на стол, то есть очень хорошая возможность договориться о том, как окончательно завершить урегулирование ситуации в восточном Алеппо путем выхода оттуда всех без исключения боевиков», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Министр также добавил, что на переговорах США ведет себя непредсказуемо: «Я не могу ручаться, что опять не будет какого-то сюрприза, потому что слишком много непонятного в том, как себя американская сторона ведет на переговорах с нами по Сирии».