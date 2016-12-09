Глава авиакомпании-банкрота «Полет» распродает имущество

Арбитражный суд Воронежской области запустил процедуру распродажи имущества в отношении владельца авиакомпании «Полет» Анатолия Карпова.



Через полгода состоится следующее заседание суда по делу о банкротстве Карпова, и к этому времени его финансовый управляющий должен предоставить данные о том, на какую сумму его имущество было распродано.

Как напоминает ИА «Абирег», владельца авиакомпании, базировавшейся в Воронеже, признали банкротом в апреле. До этого был иск от Россельхозбанка, который пожаловался на долг в 209 млн рублей.

Общая сумма требований кредиторов к Карпову на момент начала процедуры банкротства составляла более 570 млн рублей.

Сама авиакомпания «Полет» в данный момент тоже находится в процедуре банкротства. Пассажирские перевозки были остановлены еще в конце 2014 года. В апреле Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта ЗАО «Авиационная компания «Полет».