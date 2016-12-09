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«Театральный роман» в семи экземплярах

В Бахрушинском музее наградили авторов литературы о театре

Фото: Зоя Игумнова

В Каретном сарае Главного здания Театрального музея им. А.А. Бахрушина вручили премии в области литературы о театре. Третий год подряд литераторов и издателей отмечают наградой «Театральный роман», аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Приятным дополнением к ней является денежная составляющая.

Театральный музей Бахрушина поставил цель — привлечь читателей к подобной литературе. А также повысить престиж издательств, занимающихся популяризацией театра. Пока энтузиастов-издателей не так много. Но экспертному совету удалось собрать 150 книг о театре, из которых и выбрали лучшие.

Фото: Зоя Игумнова

В конкурсе участвовали произведения, изданные не позднее 1 сентября 2016 года. Четких критериев оценки у жюри во главе с Константином Райкиным не было. Всё решалось в ходе дискуссий. В результате в короткий список номинантов попало семь изданий. Пять из них стали лауреатами, в том числе и книга Инны Соловьевой «Первая студия. Второй МХАТ. Из практики театральных идей ХХ века» — о Константине Станиславском и Михаиле Чехове.

Фото: Зоя Игумнова

— Эта книга получила единодушное признание жюри, потому что написана человеком, влюбленным в театр, — открыл церемонию награждения Константин Райкин. — В книгах Инны Соловьевой есть нравственная преемственность, которой так сейчас не хватает. Я читаю и сочувствую героям. Потому что не могу забыть, в каком политическом контексте проходила их жизнь и чего им стоило преодолевать каток режима. Как важно, чтобы не было возврата к тем страшным временам...

Фото: Зоя Игумнова

Инне Соловьевой через год исполнится 90. В ее планах — написать книгу о второй студии МХАТ. Среди известных актеров той студии были Алла Тарасова, Ангелина Степанова, Николай Баталов, Николай Хмелев, Михаил Яншин, Борис Ливанов.

Лауреатом премии стал еще один автор, написавший книгу о Станиславском. Жюри отметило Сергея Черкасского за труд «Мастерство актера. Станиславский — Болеславский — Страсберг. История. Теория. Практика». Ларису Грачеву наградили за книгу «Товстоногов Г.А., Кацман А.И. Беседы о профессии: Стенограммы лекций на I–III курсе режиссеров драматического театра, 1982–1985 годы». Также премиями были отмечены Сергей Цимбал («Острова в океане памяти») и Виктор Березкин («Искусство сценографии мирового театра. Том 3. Мастера XVI–XX веков»).

Фото: Зоя Игумнова

Два номинанта, не вошедшие в короткий список, также не остались без наград. Марина Светаева получила приз за книгу «Теляковский В.А. Дневники директора Императорских театров. 1909–1913. Санкт-Петербург», Валерий Фокин — за «Беседы о национальном театре».

— Валерий Владимирович не смог приехать из Санкт-Петербурга, так как репетирует, через несколько дней у него в Александринском театре премьера — «Гоголь. Последний монолог», — сказал ректор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Александр Чепуров, получая награду за своего коллегу. — Театроведу проще написать книгу: идет в архив, собирает материал, комментирует. А режиссеру сложнее, он должен ставить спектакли. Свою книгу Фокин писал, наговаривая ее на диктофон.

К слову, Александр Чепуров — вернее, вуз, который он возглавляет, — тоже не остался без награды. Жюри сочло важным отметить его специальной премией с формулировкой «За активную издательскую деятельность».

— Давайте поддерживать людей, которые занимаются таким важным делом, как литература о театре, — сказал в завершении церемонии председатель экспертного совета, генеральный директор ГЦТМ им. А.А. Бахрушина Дмитрий Родионов. — Ведь книги эти издаются очень малым тиражом. Это счастье — читать их и воздавать авторам по заслугам.

Справка «Известий»

Премия в области литературы о театре «Театральный роман» учреждена Музеем им. А.А. Бахрушина в 2014 году. В жюри премии входят известные театральные и общественные деятели: Константин Райкин, Дмитрий Трубочкин, Феликс Коробов, Дмитрий Крымов и Галина Тюнина. 

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

«Театральный роман» в семи экземплярах

«Театральный роман» в семи экземплярах В Бахрушинском музее наградили авторов литературы о театре

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