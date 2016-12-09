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Задержание полковника МВД при получении взятки попало на видео

Юрию Тимченко грозит до 15 лет лишения свободы

Сотрудники ФСБ обнаружили сумку с 50 млн рублей в серебристой Toyota, принадлежащей начальнику Главного управления собственной безопасности МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Юрию Тимченко.

Подозреваемого в получении взятки задержали ночью в пятницу на территории крытой стоянки в Санкт-Петербурге уже после передачи денег. Телеканал «360» опубликовал видео задержания.

По версии следствия, за способствование снятию ареста с расчетных счетов фирмы, на которых заморожено не менее 1,5 млрд рублей, и прекращению уголовного дела по факту неуплаты налогов в сумме более 1 млрд рублей за последний месяц Тимченко неоднократно требовал от представителя компании «Деловые линии» не менее 100 млн рублей через посредников — Константина Марченкова и Сергея Зиновенко, также задержанных на месте.

Половина требуемой Тимченко суммы должна была быть передана не позже четверга, а оставшиеся средства — после снятия ареста со счетов. Представители «Деловых линий» обратились в ФСБ, после чего Марченкову и Зиновенко передали «куклу».

В кабинете полковника МВД следователи обнаружили еще 350 тыс. рублей.

Юрию Тимченко, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», грозит до 15 лет лишения свободы.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Задержание полковника МВД при получении взятки попало на видео

Юрию Тимченко грозит до 15 лет лишения свободы

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