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Генпрокуратура: Минкомсвязи признало выявленные при проверке нарушения

Надзорное ведомство обнаружило «единичные факты» завышения стоимости по госконтрактам

Минкомсвязи России согласилось со всеми нарушениями, которые были выявлены в ходе проверки Генпрокуратуры, сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, речь шла о единичных фактах завышения стоимости по госконтрактам, а также «двойной оплаты некоторых контрактов и передачи полномочий министерства и подведомственных ему организаций коммерческим структурам в рамках выполнения госконтракта», передает «РИА Новости».

Куренной отметил, что у Генпрокуратуры также были вопросы к соблюдению законодательства о госслужбе и еще ряду нарушений.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Генпрокуратура: Минкомсвязи признало выявленные при проверке нарушения

Надзорное ведомство обнаружило «единичные факты» завышения стоимости по госконтрактам

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