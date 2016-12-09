Генпрокуратура: Минкомсвязи признало выявленные при проверке нарушения

Минкомсвязи России согласилось со всеми нарушениями, которые были выявлены в ходе проверки Генпрокуратуры, сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, речь шла о единичных фактах завышения стоимости по госконтрактам, а также «двойной оплаты некоторых контрактов и передачи полномочий министерства и подведомственных ему организаций коммерческим структурам в рамках выполнения госконтракта», передает «РИА Новости».

Куренной отметил, что у Генпрокуратуры также были вопросы к соблюдению законодательства о госслужбе и еще ряду нарушений.