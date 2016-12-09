ВФЛА избрала четырех вице-президентов

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион-2008 по прыжкам в высоту и экс-кандидат в президенты ВФЛА Андрей Сильнов, серебряный призер чемпионата мира-2003 в прыжках в высоту Марина Купцова и президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко избраны вице-президентами Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее конференция организации переизбрала президентом Дмитрия Шляхтина с минимальным перевесом обыгравшего Андрея Сильнова. Уже после своего избрания Шляхтин предложил выбрать Сильнова первым вице-президентом ВФЛА.

В настоящий момент конференция проводит выборы президиума ВФЛА. В него входит 21 человек. Генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов уже избран в президиум путем открытого голосования. Его было предложено выбрать отдельно, так как он входит в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Напомним, Бутов также баллотировался в президенты ВФЛА, в первом туре набрал 16 голосов, после чего снял свою кандидатуру.

Сейчас конференция избирает оставшиеся 20 членов президиума. Напомним, изначально, помимо Шляхтина, Сильнова и Бутова, претендентом на пост президента ВФЛА была двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии спортсменов МОКа Елена Исинбаева, но перед первым туром она сняла свою кандидатуру ввиду того, что двумя днями ранее была избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА.

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