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Генпрокуратура: главе «Почты России» не грозит лишение свободы

В надзорном ведомстве считают, что «это скорее административное наказание»

Главе «Почты России» Дмитрию Страшнову не грозит лишение свободы за получение крупной премии, которую Генеральная прокуратура считает незаконной.

Об этом заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«Это скорее административное наказание, но это уже будет решать Следственный комитет», — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, в конце ноября Генеральная прокуратура сообщила о том, что в ходе проверки был выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения Страшнову. Топ-менеджер получил премию за 2014 год в размере 95,4 млн рублей. При этом чистая прибыль «Почты России» в 2014 году по РСБУ составила 1,2 млрд рублей.

Сам Страшнов ранее заявлял, что ситуация вокруг его премии «излишне обострена».

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Генпрокуратура: главе «Почты России» не грозит лишение свободы

В надзорном ведомстве считают, что «это скорее административное наказание»

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