Памятники Яшину и Нетто установят в Москве к ЧМ-2018

Памятники прославленным советским футболистам, чемпионам Европы-1960 года, Льву Яшину и Игорю Нетто установят в Москве к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщил президент РФС Никита Симонян.

«Мы остановились на двух кандидатурах — это Лев Яшин, потому что его знает весь мир и по сей день, а также великий футболист, чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы Игорь Нетто, по которому Москва дала добро, потому что стадион «Динамо» будет носить имя Яшина и там будет его памятник», — приводит его слова «Р-Спорт».

Симонян добавил, что памятники известным футболистам появятся в каждом городе, который будет принимать ЧМ-2018.

В Санкт-Петербурге будет установлен памятник Юрию Морозову, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.