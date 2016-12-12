Лоббисты окружают Дональда Трампа

В Вашингтоне и Нью-Йорке наблюдается невиданная активизация лоббистских структур. Они всеми силами пытаются наладить доверительные отношения с избранным президентом до его инаугурации. Ведь изначально группы влияния делали ставку на Хиллари Клинтон и не имели прочных связей с Дональдом Трампом. Теперь они стремятся наверстать упущенное.



Несмотря на желание Трампа ограничить влияние лоббистов в США, те всерьез намерены установить тесные отношения с командой избранного президента до его инаугурации. Об этом сообщил источник «Известий», близкий к американским политическим кругам.



— После шока от результатов выборов политические и деловые круги активизировались и пытаются установить отношения с будущей администрацией в целях защиты и продвижения своих интересов. Активность проявляют прежде всего представители нефтяного бизнеса и различных финансовых институтов, а также восточноевропейские, и прежде всего польские, а также саудовские лоббисты, — сказал собеседник.



Понимание практических последствий такой активизации иностранных лоббистов вокруг Трампа, по мнению экспертов, крайне важно для России, так как многие из них будут стремиться влиять в том числе и на его курс в отношении Москвы. С этим согласен президент Американского университета в Москве Эдвард Лозанский. Политолог также сообщил «Известиям», что количество иностранных представителей, ищущих выходы на новую администрацию, значительно увеличилось, а число посетителей Trump International Hotel рядом с Белым домом бьет все рекорды.



— Особо следует отметить активность лоббистов, представляющих государства с ярко выраженной антироссийской направленностью. Прежде всего это страны Восточной Европы, Прибалтики и Украина. Практически все они оказались в трудном положении, так как открыто призывали к победе Клинтон, теперь нужно срочно менять ориентацию. Их деятельность в этом отношении направлена в том числе против России, — сказал политолог.



Напомним, что одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа заключалось в намерении запретить чиновникам заниматься лоббизмом. Более того, принимать на госслужбу можно будет только людей, которые на протяжении как минимум пяти лет не занимались лоббизмом. Агентство The Associated Press отмечает, что это значительно осложнит поступление на работу высококвалифицированных кадров. Не стоит забывать также, что лоббизмом активно занимаются в том числе и многие члены конгресса. Журнал Politico подчеркивает, что лоббизм и влияние иностранных государств — общепринятое явление в США, которое глубоко укоренилось в американской политической культуре.



Институт лоббизма существует в США давно. Многие эксперты уверены, что запретить его Трамп не в состоянии. Так, президент Национального института лоббизма и этики Пол Миллер утверждает, что политика Трампа не уменьшит влияния лоббистов.



— Мы просто-напросто станем свидетелями появления «теневого» лоббизма в США, — сказал эксперт.



Американский политолог Стефен Эберт подтвердил в беседе с «Известиями» активизацию деятельности лоббистских групп в Вашингтоне и Нью-Йорке.



— Политические круги и лоббисты в США находятся в тупике. После победы Трампа многие не понимали, что им делать. Все ставили на Клинтон. Теперь они пытаются выстроить отношения с избранным президентом, — сказал Эберт.



С ним согласен и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, который сказал «Известиям», что группы влияния начали осознавать, что им придется — хотят они этого или нет — выстраивать отношения с Трампом.



— Многие посылают эмиссаров и вступают в контакты с командой Трампа. Заинтересованных сторон хватает, все политические и бизнес-круги пытаются закрепить свои позиции в Вашингтоне. Многие наконец-то поняли, что Трамп пришел с совершенно другой повесткой и мировая политика будет меняться. Все ждали Клинтон, а теперь союзникам США в том или ином виде приходится вступать в контакты с Трампом для понимания его реальных планов, — заключил эксперт.

