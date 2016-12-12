«Спартак» планирует выкупить трансфер Маурисио у «Лацио»

По информации «Известий», высока вероятность, что бразильскому защитнику московского «Спартака» Маурисио не придется паковать чемоданы и покидать Москву. 28-летний футболист римского «Лацио» перешел в столичный клуб на правах годичной аренды. Летом 2017 года по окончании нынешнего сезона Маурисио должен вернуться в итальянский клуб. Однако главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с ним и надеется, что клуб выкупит трансфер футболиста у «Лацио». Руководство красно-белых возражений по этому поводу не имеет.



— Каррера постоянно на связи с руководством и селекционной службой «Спартака», они плотно взаимодействуют между собой, — рассказал «Известиям» источник в московском клубе. — По итогам первой части сезона итальянский специалист изложил клубу свое видение усиления команды и комплектования состава. Разговор шел не только о тех игроках, которых Каррера хотел бы пригласить в «Спартак», но и о футболистах, которые на сегодня имеются в его распоряжении. В частности, речь зашла и о Маурисио. В беседе с руководством клуба тренер заявил, что его устраивает уровень игры бразильского защитника и выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с игроком. Каррера надеется, что клуб сможет заключить полноценный контракт с Маурисио, выкупив его трансфер у «Лацио» по окончании сезона.



По информации «Известий», трансфер Маурисио может обойтись «Спартаку» в сумму около €2 млн. За годичную аренду, по неофициальным данным, красно-белые заплатили римлянам около €500 тыс.



Отметим, что сам Маурисио также не заинтересован в возвращении в итальянский клуб. В концовке прошлого сезона бразилец испытывал недостаток игровой практики в составе римлян, что и побудило его сменить клубную прописку. В «Спартаке» у футболиста сложились хорошие отношения не только с партнерами по команде, но и с тренерским штабом во главе с Массимо Каррерой. Несмотря на то что в «Спартаке» Маурисио еще не стал ключевым игроком, он рассчитывает, что сможет продолжить карьеру в московском клубе по истечении срока арендного соглашения.



— Маурисио очень нравится в «Спартаке», и он хотел бы здесь остаться, — рассказал «Известиям» источник из близкого окружения футболиста. — Его тепло принял коллектив, ему приятно работать под руководством Карреры, с которым никогда не возникало каких-то недопониманий или проблем. Бразилец воодушевлен успешным выступлением красно-белых в российском первенстве и надеется помочь команде завоевать чемпионство, обеспечив ей тем самым участие в Лиге чемпионов. Для Маурисио очень важны Еврокубки.



Маурисио начал профессиональную карьеру в бразильском клубе «Палмейрас» из родного Сан-Паулу. В ноябре 2009 года в перерыве одного из матчей национального первенства футболист подрался с одноклубником Мануэлем Обиной. Инцидент получил широкую огласку в Бразилии, и клуб решил расстаться с обоими участниками потасовки.



В итоге Маурисио на правах аренды отыграл по сезону в четырех клубах — «Гремио», «Португеза Деспортос», «Витория» Салвадор и «Жоинвиль». В начале 2013 года он окончательно покинул «Палмейрас» и перешел в «Спорт Ресифи», а чуть позже — в лиссабонский «Спортинг».



В 2015 году Маурисио на правах аренды перебрался в итальянский «Лацио». Летом того же года после окончания срока арендного соглашения руководство римлян выкупило трансфер бразильца за €4,5 млн. В составе «Лацио» защитник стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии. Маурисио стабильно был игроком основы, но во второй половине сезона-2015/16 потерял место в стартовом составе итальянского клуба.



Летом 2016 года Маурисио на правах аренды перешел в «Спартак». Всего за красно-белых в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах в премьер-лиге и забил один гол, который пришелся на матч 15-го тура против грозненского «Терека» и оказался победным (1:0).



Контракт Маурисио с «Лацио» действителен до лета 2019 года.

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