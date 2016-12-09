Монументальный долг Зураба Церетели

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) подведомственное Министерству культуры РФ, подало иск против скульптора Зураба Церетели. Его суть во взыскании задолженности за аренду особняка XIX века в центре Москвы. В пятницу в Замоскворецком суде Москвы прошло первое слушание по этому делу.

В исковом заявлении говорится, что Зураб Церетели задолжал за аренду дома Штейнгейля (Лопатиных) в Гагаринском переулке. Дом был арендован президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в 2004 году у правительства Москвы и использовался для приема высокопоставленных гостей академии. Сейчас дом находится в оперативном управлении АУИПИК.

Десять лет арендная плата вносилась исправно. Однако за последние два года АУИПИК недополучил налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 265 тыс. рублей. Но исковые претензии АУИПИКа арендной платой не ограничиваются. Агентство требует выплатить неустойку. В итоге сумма иска возросла до 1,04 млн. рублей. Защита Зураба Церетели в свою очередь не понимает на каких основаниях истец требует выплату неустойки и НДС с физлица.

Сам Зураб Церетели на заседание не явился. Его интересы в суде представлял адвокат Наталья Семенова. Деле слушала судья Мария Патык.



В начале слушаний дела АУИПИК уменьшила сумму иска, так как к ним поступила часть денег – 187 тысяч рублей. Наталья Семенова попросила привлечь к делу департамент имущества города Москвы, так как договор аренды заключался изначально с ним и приложила копию платежки на всю сумму основную сумму долга – правда, без неустойки. «Долгов у нас нет», – отметила она.



Напомним, что у АУИПИК здание в данный момент находится в оперативном управлении. Выслушав стороны, судья Мария Патык на 30 минут удалилась из зала для изучения документов. А после перерыва Мария Патык приняла решение привлечь к делу департамент имущества города Москвы. Департамент будет оповещен об этом к следующему заседанию суда, которое состоится 23 декабря.



Справка «Известий»

Дом Штейнгейля (Лопатиных) был построен в 1816 году на фундаменте здания, сгоревшего во время наполеоновского нашествия. Здание считается образцом «послепожарного» ампира. Барон Владимир Штейнгейль был масоном и членом Северного тайного общества. Позднее в доме жил внук полководца Александра Суворова – Александр Аркадьевич.



Перед революцией дом принадлежал известному профессору Московского университета Льву Лопатину. На «лопатинских средах», которые проводил хозяин, бывали Лев Толстой, Иван Тургенев, Федор Достоевский, Иван Бунин и другие.