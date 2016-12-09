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Счета на 6 млрд рублей арестовали по делу о хищениях в Нота-банке

Счета были открыты на имя обвиняемых сестер Марчуковых

Следствие арестовало счета финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы на общую сумму 6 млрд рублей.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что счета были открыты на имя обвиняемых сестер в ВТБ.

По словам другого источника, арестовано «очень много разных сумм и в разных валютах».

В Тверском суде Москвы подтвердили наложение ареста на счета сестер Марчуковых, но общую сумму арестованных средств и количество счетов назвать отказалась. В пресс-службе ВТБ от комментариев воздержались.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что «дыра» в банке после отзыва лицензии составила 26 млрд рублей.

В рамках дела о хищении и мошенничестве с деньгами вкладчиков были арестованы совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины, а также финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса. .

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Счета на 6 млрд рублей арестовали по делу о хищениях в Нота-банке

Счета были открыты на имя обвиняемых сестер Марчуковых

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