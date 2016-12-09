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Генштаб: более 3 тыс. жителей вернулись в Алеппо за трое суток

В освобожденных районах горожанам оказывают медицинскую и гуманитарную помощь

Более 3 тыс. мирных жителей за последние трое суток вернулись в свои дома в освобожденных от террористов районах сирийского Алеппо. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Сергей Рудской.

«В районах Жибрин и Эль-Махаледж развернуты два пункта временного размещения мирных жителей, вышедших из города, в которых оказывается медицинская и гуманитарная помощь, а также организовано круглосуточное горячее питание всех нуждающихся», — также сообщил он.

Рудской добавил, что российский Центр по примирению сторон в Сирии за последние дни доставил в город более 270 т гуманитарной помощи.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Генштаб: более 3 тыс. жителей вернулись в Алеппо за трое суток

В освобожденных районах горожанам оказывают медицинскую и гуманитарную помощь

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