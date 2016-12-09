Кортеж Реджепа Эрдогана попал в крупное ДТП. Видео

Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана попал в пятницу в крупное ДТП по пути из официальной резиденции главы государства — дворца Хубер — в Мармаринский университет. Четверо полицейских, пострадавших в результате аварии, были госпитализированы.



Авария произошла, когда кортеж президента Турции направлялся из дворца Хубер на факультет богословия в Мармаринском университете, где была запланирована пятничная молитва Эрдогана, передает местное издание Haberler.



Видео с последствиями ДТП попало в сеть.

Представители силовых структур, прибывшие на место происшествия, оцепили попавшие в аварию автомобили из соображений безопасности, пишут Дни.Ру.



Однако движение на дороге не приостанавливалось.



Обстоятельства инцидента выясняются. Следователи ведут опрос свидетелей и участников аварии.