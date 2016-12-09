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Советник Трампа высказался о возможности признания Крыма российским

Картер Пейдж назвал события последних лет на Украине и в Крыму примером «поддельных новостей»

Советник Дональда Трампа Картер Пейдж, прибывший в Москву в четверг, выразил уверенность, что появятся новые возможности для «для преодоления ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины».

Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

Пейдж ответил журналистам на вопрос, будет ли новая американская администрация реализовывать политику признания присоединения Крыма. Он признал существование дезинформации по ситуации на Украине и в Крыму. Пейдж назвал ее уровень «катастрофическим», а события последний лет на Украине — вопиющим примером «поддельных новостей» за последнее время.

«Я уверен, что будут новые возможности для преодоления этих ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины», — приводит слова Педжа агентство.

Визит советника Трампа в Москву продлится до 13 декабря.

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Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Советник Трампа высказался о возможности признания Крыма российским

Картер Пейдж назвал события последних лет на Украине и в Крыму примером «поддельных новостей»

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