Советник Дональда Трампа Картер Пейдж, прибывший в Москву в четверг, выразил уверенность, что появятся новые возможности для «для преодоления ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины».

Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

Пейдж ответил журналистам на вопрос, будет ли новая американская администрация реализовывать политику признания присоединения Крыма. Он признал существование дезинформации по ситуации на Украине и в Крыму. Пейдж назвал ее уровень «катастрофическим», а события последний лет на Украине — вопиющим примером «поддельных новостей» за последнее время.

«Я уверен, что будут новые возможности для преодоления этих ошибочных представлений и неверного вектора, который был установлен для Украины», — приводит слова Педжа агентство.



Визит советника Трампа в Москву продлится до 13 декабря.

