В Хакасии вынесли приговор куратору стройки домов для погорельцев

В Хакасии суд приговорил к 9,5 года лишения свободы куратора, ведущего надзор за процессом строительства жилых домов в Ширинском районе республики для погорельцев, лишившихся жилья из-за сильных лесных пожаров в апреле 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый получил от учредителя фирмы ООО «Черногорск отделстрой» взятку в размере 200 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ, сообщает ИА FlashSiberia.

Напомним, в апреле 2015 года Хакасии произошли массовые пожары на территории Ширинского, Усть-Абаканского, Бейского и Орджоникидзевского районов. Огонь быстро перекинулся с лесных массивов на населенные пункты. В результате чрезвычайной ситуации погибли более 30 человек, около 1,5 тыс. жилых сооружений было уничтожено.