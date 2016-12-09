Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Хакасии вынесли приговор куратору стройки домов для погорельцев

Обвиняемый признан виновным в получении взятки в размере 200 тыс. рублей

В Хакасии суд приговорил к 9,5 года лишения свободы куратора, ведущего надзор за процессом строительства жилых домов в Ширинском районе республики для погорельцев, лишившихся жилья из-за сильных лесных пожаров в апреле 2015 года. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, обвиняемый получил от учредителя фирмы ООО «Черногорск отделстрой» взятку в размере 200 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ, сообщает ИА FlashSiberia.

Напомним, в апреле 2015 года Хакасии произошли массовые пожары на территории Ширинского, Усть-Абаканского, Бейского и Орджоникидзевского районов. Огонь быстро перекинулся с лесных массивов на населенные пункты. В результате чрезвычайной ситуации погибли более 30 человек, около 1,5 тыс. жилых сооружений было уничтожено.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Хакасии вынесли приговор куратору стройки домов для погорельцев

Обвиняемый признан виновным в получении взятки в размере 200 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Наталья Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке