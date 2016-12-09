СКР проверит учебное нападение шахидов на колледж в Ленобласти

Пользователи интернета возмущены прошедшем в одном из тихвинских медицинских колледжей Ленинградской области мероприятием «антитеррористического» характера.

Инцидент произошел 3 декабря. Некая общественная организация «Патриот» устроила эти учения без предупреждения учащихся о том, что это лишь инсценировка: их просто собрали в актовом зале колледжа, куда потом ворвались люди в масках и с оружием. Среди ворвавшихся была женщина, которая была одета как шахидка и обмотана взрывчаткой. Через некоторое время женщина сказала, что пошел отсчет, после чего начала молиться. «Нападавшие» несколько раз выстрелили в воздух, люди перепугались.

«Кто-то истерил, кого-то ставили лицом к стенке, звонить не давали. Когда одна из студенток отказалась отдать телефон, другому студенту приставили дуло к виску и сказали, что застрелят, если она не прекратит», — пишет в соцсети «ВКонтакте» возмущенная местная жительница Елена Аверичева.

Она также высказывает свое возмущение подобными «учениями» и задается вопросом, так ли должны проходить мероприятия по обеспечению безопасности в учебных заведениях. Кроме того, директор колледжа даже не принес студентам свои извинения. К слову, никто из руководства в актовом зале в момент «учений» не присутствовал.

Организатором учений выступил центр военно-патриотического воспитания «Патриот». Якобы студентам наглядно продемонстрировали, как выглядят террористы, и рассказали о необходимых действиях в подобных ситуациях, сообщает «Ридус».

«Комитет по молодежной политике написал письмо в колледж, что «Патриот» хочет такое мероприятие провести, было издано распоряжение. Все классные руководители были оповещены, они же должны были поставить в известность студентов», — заявил директор учебного заведения Николай Зайцев.

Следственное управление СКР по Ленинградской области уже начало проверку по факту проведения данного мероприятия. В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, опрошены присутствовавшие на занятиях, а также лица, организовавшие учения.