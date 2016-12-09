РПЦ: одними запретами проблему абортов не решить

Ранее Церковь высказалась за исключение операций по искусственному прерыванию беременности из системы ОМС
Применение одних запретительных мер не является правильным способом решения проблемы абортов, считает Русская православная церковь.
«Позиция Церкви заключается в том, что необходима комплексная система мер по поддержке семьи. Это принципиальный момент. Мы не предлагаем рассматривать инициативу по исключению абортов из ОМС в отрыве от всего комплекса мер, который предполагает поддержку семьи, поддержку деторождения и другие меры», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он напомнил, что Церковь относится к абортам отрицательно.
Такое заявление он сделал на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня в правительстве, где обсуждалась инициатива вывести операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования. Эксперты эту идею не поддержали.
«Русская православная церковь готова участвовать в обсуждении различных вариантов решения вопроса, но принципиальной является необходимость продвижения вперед», — заключил Легойда. Он напомнил, что решения экспертной рабочей группы не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.
Напомним, ранее за выведение абортов из системы ОМС высказался патриарх Кирилл. Против выступили Минздрав и ФОМС.