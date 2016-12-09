РПЦ: одними запретами проблему абортов не решить

Применение одних запретительных мер не является правильным способом решения проблемы абортов, считает Русская православная церковь.

«Позиция Церкви заключается в том, что необходима комплексная система мер по поддержке семьи. Это принципиальный момент. Мы не предлагаем рассматривать инициативу по исключению абортов из ОМС в отрыве от всего комплекса мер, который предполагает поддержку семьи, поддержку деторождения и другие меры», — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он напомнил, что Церковь относится к абортам отрицательно.

Такое заявление он сделал на заседании экспертной рабочей группы федерального уровня в правительстве, где обсуждалась инициатива вывести операции по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования. Эксперты эту идею не поддержали.

«Русская православная церковь готова участвовать в обсуждении различных вариантов решения вопроса, но принципиальной является необходимость продвижения вперед», — заключил Легойда. Он напомнил, что решения экспертной рабочей группы не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер.

Напомним, ранее за выведение абортов из системы ОМС высказался патриарх Кирилл. Против выступили Минздрав и ФОМС.