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В Новгороде фельдъегерь «забыл» сдать в банк более 500 тыс. рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

Фельдъегерь в Великом Новгороде, использовавший служебные полномочия, подозревается в присвоении более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщает ИА FlashNord, подозреваемым оказался сотрудник филиала ФГУП «Главный центр специализированной связи Управления специализированной связи по Новгородской области», который получил от кассира денежные средства в размере более 500 тыс. рублей, но впоследствии не сдал их в хранилище, а присвоил себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Расследование дела продолжается.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

В Новгороде фельдъегерь «забыл» сдать в банк более 500 тыс. рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело

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