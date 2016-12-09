В Новгороде фельдъегерь «забыл» сдать в банк более 500 тыс. рублей

Фельдъегерь в Великом Новгороде, использовавший служебные полномочия, подозревается в присвоении более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как сообщает ИА FlashNord, подозреваемым оказался сотрудник филиала ФГУП «Главный центр специализированной связи Управления специализированной связи по Новгородской области», который получил от кассира денежные средства в размере более 500 тыс. рублей, но впоследствии не сдал их в хранилище, а присвоил себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Расследование дела продолжается.