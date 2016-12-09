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Все водоканалы Ярославской области объединят в одно предприятие

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в областную думу

Все водоканалы Ярославской области объединят в одно предприятие. Региональное правительство предложило передать полномочия в этой сфере на региональный уровень.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в областную думу. Вице-премьер Ярославской области Виталий Ткаченко пояснил, что в некоторых районах тарифы на воду более чем в два раза превышают средний уровень и в 5–6 раз — минимальные тарифы. Кроме того, он отметил, что сточные воды сбрасываются в реки без должной очистки.

«По сути, мы выливаем в Волгу и другие реки неочищенные стоки. Это преступление перед населением и перед будущими поколениями», — подчеркнул Ткаченко.

По мнению областных чиновников, в регионе необходима масштабная реконструкция и модернизация системы, а также переход на единую технологию водоподготовки. Для этого необходимо объединить все объекты отрасли и привлечь инвесторов, передает ИА «Ярновости».

На очистку стоков в Волгу и прилегающие ручьи понадобится около 4,5 млрд рублей. Ткаченко пояснил, что планируется привлечь деньги Пенсионного фонда, концессионеров, фонда ЖКХ и областного бюджета.

Большинство депутатов поддержали инициативу областного правительства. 

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Все водоканалы Ярославской области объединят в одно предприятие

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в областную думу

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