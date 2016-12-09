Сирийская армия освободила от боевиков 93% территории Алеппо

Под контроль армии Сирии перешло 93% территории восточной части Алеппо, от боевиков освобождено 52 квартала, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, только за последние четверо суток территория, контролируемая боевиками, уменьшилась на одну треть.

Ранее Рудской сообщил, что в освобожденные районы города вернулись более 3 тыс. мирных жителей. По его словам, российский Центр по примирению сторон в Сирии за последние дни доставил в город более 270 т гуманитарной помощи.