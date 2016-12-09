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Сирийская армия освободила от боевиков 93% территории Алеппо

Войска контролируют 52 квартала

Фото: TASS/AP/Hassan Ammar

Под контроль армии Сирии перешло 93% территории восточной части Алеппо, от боевиков освобождено 52 квартала, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, только за последние четверо суток территория, контролируемая боевиками, уменьшилась на одну треть.

Ранее Рудской сообщил, что в освобожденные районы города вернулись более 3 тыс. мирных жителей. По его словам, российский Центр по примирению сторон в Сирии за последние дни доставил в город более 270 т гуманитарной помощи.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Сирийская армия освободила от боевиков 93% территории Алеппо

Сирийская армия освободила от боевиков 93% территории АлеппоВойска контролируют 52 квартала

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