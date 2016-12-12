Казахстан борется с террористами транспортной авиацией

Минобороны Казахстана наращивает возможности военно-транспортной авиации. Она должна стать главным козырем Астаны в борьбе с возросшей угрозой терроризма в стране. Помимо двух новейших военно-транспортных Ил-76МД-90А, Астана на днях получила от России транспортно-боевые вертолеты Ми-171Ш. Поставки этих машин ожидаются и в следующем году. По мнению экспертов, только высокая мобильность казахских силовых подразделений поможет предотвратить террористические нападения, аналогичные произошедшему летом нынешнего года в Актобе.

7 декабря два вертолета Ми-171Ш (неофициальное название «Терминатор») с бортовыми номерами 44 (красный) и 45 (красный) совершили перелет с вертолетного завода в Улан-Удэ на аэродром 602-й авиационной базы в казахском Шымкенте. Вместе с поступившими машинами количество вертолетов Ми-171Ш в военно-воздушных силах Казахстана выросло до шести. Ми-171Ш способны не только перевозить десант в плохую погоду днем и ночью, но и наносить авиационные удары. При этом в следующем году Астана получит следующую партию российских транспортно-боевых вертолетов.

Примечательно, что в начале декабря казахские «Терминаторы»» уже приняли участие в операции по ликвидации преступной группы в Актобе, связанной с террористическим салафитским подпольем и занимавшейся легализацией краденой нефти. На видеохронике хорошо видно, что Ми-171 прикрывали с воздуха спецназовцев Комитета национальной безопасности и использовались как транспорт.

Ранее стало известно о планах Астаны закупить новейшие российские военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А. Машины способны перевозить до 150 десантников или 60 т груза, включая бронемашины, вертолеты и даже танки, на расстояние до 8 тыс. км.

Как рассказал «Известиям» заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин, по оценкам генпрокуратуры Казахстана, на территории страны в настоящее время находится от 1,5 до 2 тыс. участников салафитских группировок.

— Они ведут противоправную деятельность, агитацию, часть поехала воевать на Ближний Восток, — рассказал эксперт. — Но поскольку «Исламское государство» (запрещенное в России) сейчас терпит поражения, радикалы остаются на родине или возвращаются из Сирии. Так что вполне возможно повторение актюбинского сценария. Запад Казахстана — самый взрывоопасный регион страны. Там достаточно воинственное население, и там плотно и давно работали арабские проповедники.

По словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, группировка из двух военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и десятка Ми-171Ш обеспечит переброску примерно до 500 человек личного состава.

— Скорее всего, казахские силовики будут действовать смешанными группами. К примеру, один отдел отряда «Арыстан» (аналог российской «Альфы» ЦСН ФСБ. — «Известия») и две-три роты бойцов вооруженных сил, Республиканской или Национальной гвардии Казахстана, а также бронетранспортеры и бронемашины, — пояснил Антон Лавров. — Вертолеты не только перевезут бойцов, но и поддержат их с воздуха. Если исходить только из тактико-технических характеристик Ми-171 и Ил-76МД-90А и не учитывать организационные моменты, то в течение 4–6 часов такой отряд может быть переброшен практически в любую часть Казахстана.