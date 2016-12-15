Экспортеры игрушек из США отказываются отдавать их на экспертизу

Американские производители игрушек выступили против психолого-педагогической экспертизы детских товаров, которую предлагается ввести в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Они уверены, что «противоречивая» игра полезна для детей, так как является для ребенка «способом исследовать эмоции и ситуации безопасным образом». Ранее против предлагаемой нормы выступили российские игрушечники.

Отзыв Ассоциации производителей игрушек США на проект изменений № 2 в техрегламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» (документ есть в распоряжении «Известий») направило члену коллегии Евразийской экономической комиссии по техрегулированию Валерию Корешкову министерство национальной экономики Республики Казахстан. Проект предлагает ввести психолого-педагогическую экспертизу игрушек перед их продажей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предполагается, что подобная проверка позволит исключить из оборота детские товары, которые провоцируют у детей агрессию и другие негативные эмоции. Экспертиза должна исключить отрицательное влияние на развитие личности ребенка, следует из пояснительной записки к проекту поправок, разработчиком которого выступает Казахстан.

Американские производители имеют право откликаться на предлагаемые поправки в техрегламенты ЕАЭС в соответствии с соглашением Всемирной торговой организации (ВТО) — об этом говорится в статье 2.9.2. соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле с Республикой Казахстан.

Американская сторона выступает против предлагаемых поправок техрегламента «О безопасности игрушек» либо настаивает на сокращении области их применения, считая их необоснованными, поскольку нет никаких научных доказательств того, что игрушка может быть вредной для психологического благополучия ребенка, пишут производители из США. Из документов ассоциации следует, что «исследования показали, что на самом деле «спорная игра» полезна для детей, так как является способом исследовать эмоции и ситуации безопасным образом».

«То, что может рассматриваться взрослыми как «озабоченное поведение», может быть здоровым исследованием себя и общества», — говорится в бумагах, присланных в ЕЭК. Представители американских компаний добавляют, что если ребенок в игре попадет в «страшный» сценарий (например, отыгрывающий смерть), это не значит, что он станет безразличным к этому вопросу, начнет бояться или станет агрессивным. «Родители играют наиболее важную роль в выборе соответствующей игры для своих детей», — резюмируют производители.

В ассоциацию входит 900 предприятий — производителей американских игрушек, импортеров и предприятий розничной торговли, а также разработчиков, дизайнеров и т.д. Президент российской Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина напоминает, что самыми известными американскими брендами на отечественном рынке являются игрушки Hasbro («Монополия», Pokemon, My little pony) и Marvel («Человек-паук», «Железный человек»). Вместе с Lego на тройку торговых марок приходится 35% российского рынка в текущем году, по оценкам АИДТ.

Напомним, разработка документа об обязательной психолого-педагогической экспертизе началась в середине июня 2016 года. До 31 августа должна была продлиться процедура публичного обсуждения, но срок ее окончания был продлен сначала до 30 ноября, а затем до 6 декабря. Дело в том, что появление идеи об экспертизе игрушек вызвало бурное обсуждение. Отечественным производителям эта идея не понравилась, несмотря на то что чиновники с российской стороны поддерживают разработку этой нормы.

Пока не определено, как будет отбираться комиссия оценщиков, каков будет порядок проведения экспертизы, по каким критериям будут оценивать игрушки и т.д. Между тем ранее «Известиям» в ЕЭК говорили, что проходить экспертизу и получать сертификаты соответствия предстоит именно производителям детских товаров. Предполагаемая дата завершения разработки проекта — 31 мая 2017 года, следует из документов ЕЭК.

Компании, входящие в АИДТ, уже высказывались против подобных проверок. В частности, они уверены, что экспертиза увеличит себестоимость производства на 20% за счет самого введения проверки товаров и еще на 30% взлетят расходы, из-за того что экспертиза будет длительной. По прогнозам российских компаний, до 40% товаров из низкоценового сегмента перейдет в высокий за счет новых издержек.

— Если документ на стадии публичного обсуждения получает ряд негативных отзывов, то в дальнейшем это может сказаться на его принятии, но это, конечно, не означает, что ЕЭК совместно с уполномоченными представителями стран Союза сразу принимает все замечания и предложения по тому или иному документу, — сказали «Известиям» в комиссии.