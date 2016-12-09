Москвичи вечером в пятницу увидят МКС на фоне Луны

Жители Москвы и Подмосковья смогут невооруженным глазом увидеть Международную космическую станцию на фоне Луны при условии ясной погоды.

По словам специалистов, МКС будет похожа на быстро двигающуюся яркую точку, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Транзит станции пройдет в 19.19. Полоса покрытия будет протягиваться через города Подмосковья — Дзержинский и Жуковский, южные районы Москвы (Ясенево, Бирюлево, Орехово-Борисово), далее через Одинцово, Власиху и Горки до Звенигорода.

Видимой с Земли МКС становится при совпадении нескольких факторов — когда станция освещается солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.

