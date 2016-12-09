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Пятница,
9 декабря
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Шанс раскрутить скандал

Олимпийская чемпионка Светлана Журова — о второй части доклада о нарушениях антидопинговых правил в России

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Натрускин

Канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть расследования нарушений антидопинговых правил в России. Но надо, конечно, увидеть еще все документы, которые будут опубликованы. И оценить их достоверность. Макларен говорит о господдержке, но ее не было и не могло быть. Скорее всего,  это частные инициативы отдельных фигурантов из доклада. Замечу, что российские спортсмены как выигрывали раньше, так и продолжают выигрывать сейчас. Они абсолютно чисты, и это доказано.

Но остается много вопросов — например, как можно вскрыть контейнер для хранения допинг-пробы? Хотя это невозможно в принципе. А представленные доказательства — царапины — не могут быть аргументом. И у кого есть стопроцентная уверенность, что этого не сделали во время транспортировки или где-то еще? Спортсмены знают, в каком виде они сдают пробы и как выглядит емкость при проверке «Б». Она остается неизменной!

А если акцент делают на царапинах, то сотрудникам WADA придется ужесточить контроль, чтобы таких вопиющих фактов не было ни в одной стране.

Мне, как спортсменке, как гражданину РФ, обидно, что кто-то из наших спортсменов дал повод Родченкову и Макларену раскрутить такой скандал. Я всегда говорю: если у человека есть стержень, если он хочет выиграть честно, если он реально в себе уверен, — это дает ему колоссальное психологическое преимущество, и он это сделает. И его никогда не сломить и не соблазнить никаким допингом. И я это увидела в Рио, когда наши спортсмены выигрывали без всякого допинга! Но кто-то, к сожалению, захотел всех обмануть. И этим они поставили в очень неудобную ситуацию целую страну.

Думаю, что возможно по каким-то эпизодам подать в суд на решение об отстранении российской сборной от прошедшей Олимпиады. И хотелось бы, чтобы все свидетельские показания были заслушаны комиссией Макларена и они это тоже приняли к сведению. И не делали из Григория Родченкова героя.

Несомненно, в этой истории есть политический аспект. Предполагаю, что сейчас накал спадает и уйдет политическая целесообразность использования этой темы. Возможно, пойдут на снижение и спортивные санкции.

Автор — депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Шанс раскрутить скандал

Шанс раскрутить скандалОлимпийская чемпионка Светлана Журова — о второй части доклада о нарушениях антидопинговых правил в России

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