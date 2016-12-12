Россия умасливает Африку, Китай и Европу

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, экспорт так называемых альтернативных масел, хотя и в меньших объемах в сравнении с подсолнечным, поступательно растет. Так, экспорт кукурузного масла за последний год увеличился в три раза. Рапсовое практически полностью уходит в Европу, а соевое благодаря отсутствию в нем ГМО востребовано в Африке и Китае.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько рассказал «Известиям», что, как следует из последних данных, объем экспорта практически всех масел увеличивается. Так, за первые три месяца последнего агросезона (сентябрь–ноябрь) из России экспортированы рекордные объемы подсолнечного масла — около 450 тыс. т. Рост в сравнении с прошлым сезоном составляет 80%. Крупнейшими потребителями нашего подсолнечного масла являются Турция, Египет, Узбекистан, Иран, Китай, Казахстан.

На втором месте по объемам экспорта после подсолнечного находится соевое масло. Если в сезоне-2007/08 Россия вывозила за рубеж не больше 10 тыс. т, то в нынешнем было экспортировано уже 440 тыс. т. При этом вывозим мы около 70% от общего объема производства соевого масла. Основными покупателями являются страны Европы и Африки. С сентября по ноябрь 2016 года поставки уже составили около 130 тыс. т.

Востребовано за рубежом и российское рапсовое масло. Если в 2007–2008 годах за границу было вывезено всего 18 тыс. т, то в 2014–2015 годах Россия экспортировала рекордные объемы — 370 тыс. т. В нынешнем году объем экспорта оценивается ИКАР на уровне 320 тыс. т.

— На рапсовое масло наблюдается очень высокий спрос как внутри страны, так и за рубежом. Вывозим мы около 80% от всего объема производства. Практически полностью оно идет в Европу, потому что там рапсовое масло используется для производства биодизеля. В этом году в Европе произошло снижение производства рапса, поэтому им нужно восполнять этот объем за счет импорта, — пояснил Даниил Хотько.

Существенно выросли объемы экспорта кукурузного масла, которое до настоящего момента производилось в основном для внутреннего рынка. Если за 2015 год мы вывезли 7 тыс. т, то за девять месяцев 2016-го объем экспорта кукурузного масла составил уже 17 тыс. т. С прошлого сезона, поясняет эксперт, резко выросли поставки в Узбекистан (который покупает 90% от всего объема экспорта кукурузного масла). Дело в том, что туда мы можем везти кукурузное масло с нулевой пошлиной в отличие от других видов масел.

В ГК НМЖК (один из российских лидеров масложирового рынка) «Известиям» рассказали, что сосредоточены только на переработке подсолнечника, поскольку предприятия по хранению подсолнечника и маслодобыче расположены на юге, в регионах — производителях этой культуры. А переработка любой другой культуры требует довольно серьезной перенастройки оборудования и адаптации технологического процесса. Между тем в компании отмечают, что соя — одна из главных масличных культур в мире.

— Это огромный рынок: мировое производство соевого масла составляет около 49 млн т. На этот рынок Россия довольно успешно начала заходить, увеличив экспорт соевого масла за пять лет более чем в три раза, со 149 тыс. т в 2012 году до, оценочно, 470 тыс. т в 2016-м. При этом основными производителями соевого масла остаются, безусловно, США, Бразилия, Аргентина, Китай, Индия и страны ЕС, — рассказали в НМЖК.

Объемы производства рапсового масла в мире, по оценке компании, составляют около 26,3 млн т. Однако в России после периода роста экспорта рапса наблюдается смещение фокуса обратно на подсолнечник и сою, уже показавших отличные результаты, и некоторое разочарование в рентабельности рапса в наших условиях.

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что у растительных масел группы рапса и группы сои даже больший потенциал развития, чем у подсолнечного, — эти культуры имеют более благоприятное соотношение по севообороту, чем подсолнечник. Чтобы увеличить объем его производства, нужно либо расширять посевные площади, либо переходить на интенсивные технологические решения, которые позволяют уменьшить севооборот. А по сое и рапсу нет таких ограничений: сою можно сеять через два года, а подсолнечник по традиционной технологии можно сеять раз в 7–8 лет, по интенсивной — раз в 4–5 лет.

— На мелиоративных землях по той же сое используется севооборот соя–кукуруза. И та, и другая культуры высокомаржинальные. То есть, помимо овощей, которые могут окупить мелиорацию, такой севооборот тоже может окупать расходы на нее, — добавил Михаил Мальцев.

Эксперты отмечают, что в последнее время в России наблюдается существенный рост объемов производства сои. Востребована она (сама по себе и в виде масла) за рубежом еще и потому, что в России в отличие от многих стран запрещено выращивать генно-модифицированные растения. Впрочем, пока основными производителями соевого масла остаются США, Бразилия, Аргентина, Китай, Индия и страны ЕС.