Минобороны замаскирует беспроводные сети от шпионов

Министерство обороны защитит штабы и режимные объекты уникальным комплексом «АББАТ», который подавит беспроводные сети передачи информации (БСПИ) противника и сделает российские каналы связи абсолютно невидимыми. Система, разработанная группой компаний МАСКОМ, закрывает непреодолимыми заградительными помехами все беспроводные каналы связи, оставив доступным очень узкую полосу частот, на которой можно без угрозы прослушивания передавать голосовые и видеосообщения, а также обмениваться информацией.

«АББАТ» — это несколько миниатюрных блокирующих модулей, длина которых не превышает 30, а ширина — 25 см. Комплекс может включать в себя до семи таких устройств, каждое из которых ставит помехи в определенном диапазоне частот. Модули подсоединяются к блоку управления, который напоминает небольшой системный блок компьютера. Благодаря небольшим размерам компоненты «АББАТа» могут скрытно устанавливаться в подпотолочное пространство, под облицовку стен или в мебель, не привлекая внимания.

— В настоящее время работы по изделию завершены. «АББАТ» прошел все испытания, подтвердив заложенные характеристики, — рассказал «Известиям» представитель группы компаний МАСКОМ Денис Скорицкий. — Сейчас система представлена Министерству обороны, мы ведем переговоры о ее поставке. При этом комплекс уже используется на объектах ряда других российских силовых структур.

По словам собеседника издания, комплекс способен не только полностью подавить беспроводную связь в используемых в настоящее время диапазонах, но и захватить перспективные стандарты связи, полномасштабное применение которых начнется только после 2018 года. В том числе и так называемые сети стандарта 5G.

Принцип работы «АББАТа» достаточно прост. Как правило, для передачи информации традиционные шпионские микрофоны и видеокамеры используют беспроводные сети, которые и глушит устройство. Но в настоящее время наибольшую опасность представляют изделия-«разведчики», которые самостоятельно ищут БСПИ, взламывают их и получают доступ к информации.

Российский комплекс «давит» мощной помехой практически весь диапазон частот, оставляя очень узкий сегмент, который и служит для обмена информации. Обнаружить такой коридор современными шпионскими сканерами практически невозможно. Для его поиска в заградительных помехах у «жучков» просто не хватит времени и вычислительных возможностей. А учитывая, что передающаяся по сегменту информация шифруется, взломать ее, даже если противнику удалось вычислить частоту, практически невозможно.

«АББАТ» способен полностью устранить беспроводные каналы связи не только в отдельном кабинете, но и в целом здании и даже небольшой воинской части — разнесенные по периметру модули подавления позволяют оставить без связи территорию диаметром до 500 м.

— В настоящее время в мире такие системы — это магистральный путь развития защиты информации, — рассказывает «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Испытания и внедрение таких изделий идут практически во всех странах мира. Но Россия традиционно лидирует в области создания средств радиоэлектронной борьбы и защиты. Поэтому российские разработки всегда отличаются высокими характеристиками и оригинальными техническими решениями.