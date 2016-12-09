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Семья с двумя детьми два года прожила в автомобиле

Всё это время они ехали из Орловской области в Магадан

В Магадане проводят доследственную проверку в отношении семьи, которая два года держала детей в машине во время путешествия из Орловской области.

По данным регионального управлении СКР, родители детей и их родной дедушка в августе 2016 года прибыли в Магадан из Орловской области на автомобиле УАЗ и поселились в частном доме у знакомых.

«Путешествие длилось около двух лет. Всё это время семья проживала в автомобиле», — цитирует заявление ведомства телеканал РЕН ТВ.

В Следственном комитете считают, что дети в возрасте 2 и 4 лет «были лишены нормальных условий для проживания, питания и гигиены».

Сейчас дети изъяты у семьи и помещены в детдом.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Семья с двумя детьми два года прожила в автомобиле

Всё это время они ехали из Орловской области в Магадан

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