Семья с двумя детьми два года прожила в автомобиле

В Магадане проводят доследственную проверку в отношении семьи, которая два года держала детей в машине во время путешествия из Орловской области.

По данным регионального управлении СКР, родители детей и их родной дедушка в августе 2016 года прибыли в Магадан из Орловской области на автомобиле УАЗ и поселились в частном доме у знакомых.

«Путешествие длилось около двух лет. Всё это время семья проживала в автомобиле», — цитирует заявление ведомства телеканал РЕН ТВ.



В Следственном комитете считают, что дети в возрасте 2 и 4 лет «были лишены нормальных условий для проживания, питания и гигиены».



Сейчас дети изъяты у семьи и помещены в детдом.