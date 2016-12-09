В Самаре могут ограничить проезд по Южному мосту. ГИБДД направила запрос в адрес главы города. Госавтоинспекция требует предоставить им сведения о возможности дальнейшей эксплуатации объекта и сроках начала ремонтных работ.



В ведомстве поясняют, что с 2015 года состояние моста через реку Самара не соответствовало требованиям безопасности дорожного движения. Из-за этого с января по апрель 2015 года Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности четырех чиновников и одно юрлицо, передает «ВолгаНьюс.рф».

В мае 2015 года на мосту был проведен текущий ремонт дорожного покрытия. Кроме того, была разработана проектно-сметная документация на капремонт сооружения. Начаться он должен был во втором полугодии 2016 года. Однако из-за нехватки денег был отложен.

В декабре 2016 года на Южном мосту частично разрушился один из швов. Сейчас его ремонтируют.

