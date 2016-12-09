«Нафтогаз» не достиг договоренности о покупке газа у «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» не смог договориться с «Газпромом» о заключении допсоглашения к контракту о поставках российского газа на трехсторонних переговорах с участием Еврокомиссии.



«Не договорились. Как известно, для нас важно подписать дополнительное соглашение, которое устранило бы критические для Украины риски», — сообщается на официальной странице «Нафтогаза» в Facebook.



В компании отметили, что украинская сторона, «как и ранее, гарантирует своевременный транзит 100% российского газа для европейских потребителей».



Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Украина выразила готовность купить от 1,5 до 4 млрд куб. м газа в зимний период, и российская сторона готова поставить в рамках действующего контракта.



«В свою очередь, РФ и «Газпром» подтвердили готовность поставок российского газа Украине в рамках действующего контракта, который действует до 2020 года, включительно до 2019 года», — цитирует Новака «Интерфакс».



По словам Новака, «Нафтогаз» и «Газпром» продолжат соответствующие консультации по поставкам газа.

Напомним, «Нафтогаз Украины» не закупает газ у «Газпрома» с ноября прошлого года. В конце ноября 2016 года украинская компания заявила, что готова возобновить закупки газа из России на условиях предыдущих «зимних пакетов».

Украина настаивает на подписании дополнительного соглашения, несмотря на действующий контракт с «Газпромом».