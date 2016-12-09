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Мэра сахалинского города Оха уволили по иску прокуратуры

Александр Шкрабалюк признан виновным в должностном преступлении

Мэр Охи Александр Шкрабалюк по иску прокуратуры освобожден от занимаемой должности. Его ранее осудили за должностное преступление.

Так как Александр Шкрабалюк продолжал занимать кресло градоначальника, прокурор обратился с иском в суд. Заявление прокуратуры удовлетворено в полном объеме, передает ИА SakhalinMedia.

Александр Шкрабалюк признан виновным в превышение должностных полномочий, а экс-руководитель ЗАО «Дальэлектромонтаж» Владимир Левин — в подстрекательстве к превышению должностных полномочий.

Напомним, летом 2014 года Владимир Левин уговорил Александра Шкрабалюка приказать и.о. начальника управления капстроительства Охи подписать документы о принятии и оплате фактически невыполненных по муниципальному контракту работ. Таким образом, ЗАО «Дальэлектромонтаж» было перечислено более 332 млн рублей.

Известия // пятница, 9 декабря 2016 года

Мэра сахалинского города Оха уволили по иску прокуратуры

Александр Шкрабалюк признан виновным в должностном преступлении

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