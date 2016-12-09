Мэра сахалинского города Оха уволили по иску прокуратуры

Мэр Охи Александр Шкрабалюк по иску прокуратуры освобожден от занимаемой должности. Его ранее осудили за должностное преступление.



Так как Александр Шкрабалюк продолжал занимать кресло градоначальника, прокурор обратился с иском в суд. Заявление прокуратуры удовлетворено в полном объеме, передает ИА SakhalinMedia.

Александр Шкрабалюк признан виновным в превышение должностных полномочий, а экс-руководитель ЗАО «Дальэлектромонтаж» Владимир Левин — в подстрекательстве к превышению должностных полномочий.



Напомним, летом 2014 года Владимир Левин уговорил Александра Шкрабалюка приказать и.о. начальника управления капстроительства Охи подписать документы о принятии и оплате фактически невыполненных по муниципальному контракту работ. Таким образом, ЗАО «Дальэлектромонтаж» было перечислено более 332 млн рублей.