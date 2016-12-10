Боевики убили 12 мирных жителей сирийского Алеппо

Боевики террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России и некоторых других странах) ведут минометный обстрел западных кварталов города Алеппо, которые находятся под защитой сирийской армии.

Как сообщает агентство SANA, ссылаясь на представителя полицейского управления, за минувшую пятницу в городе погибли 12 мирных жителей, десятки человек получили различные ранения.

Отмечается, что большинство из жертв пострадали во время обстрела мечети Бараа в квартале Азамия, где проходила пятничная молитва. По данным агентства, среди погибших и раненых есть дети.

Представитель полиции также добавил, что сирийские войска открыли ответный огонь по позициям террористов.