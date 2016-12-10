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Франция отказалась экстрадировать в Россию экс-главу БТА-банка

Бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов подозревается в хищении в крупных размерах

Государственный совет Франции отказался выдать России бывшего министра энергетики Казахстана и экс-владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, говорится на сайте ведомства.

«Просьба об экстрадиции Аблязова в Россию преследовала политические цели», — отмечается в сообщении.

В Госсовете заявили, что, согласно «конституционному принципу» и в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче 1957 года, государство должно отказать в выдаче иностранца, если запрос осуществляется в «политических целях».

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс подписал решение об экстрадиции Мухтара Аблязова.

Мухтар Аблязов занимал пост министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана в 1998–1999 годах. С 2005 по 2009 год он возглавлял совет директоров БТА-банка. В 2009 году в Казахстане и России против него было выдвинуто обвинение в хищении в крупных размерах и выдан ордер на арест. Это было связано с выдачей заведомо безвозвратных кредитов офшорным компаниям с причинением ущерба банку на сумму свыше $317 млн.

После того как Аблязов скрылся, Казахстан передал запрос об аресте банкира в Интерпол. В 2011 году Лондон предоставил Аблязову, который обвиняет Астану в идеологических преследованиях, политическое убежище, но с условием безвыездного проживания в Великобритании. Аблязов был задержан в августе на юге Франции на основании международного ордера, выданного судом Киева.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Франция отказалась экстрадировать в Россию экс-главу БТА-банка

Бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов подозревается в хищении в крупных размерах

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