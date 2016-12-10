Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В Ленинградской области при пожаре погибли пять человек

По данным полиции, среди погибших трое детей в возрасте пяти, 10 и 12 лет

Пять человек погибли во время пожара в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на чрезвычайные службы области.

Пожар произошел около 23:00 мск в поселке Ульяновка Тосненского района. В результате погибли пять человек — двое взрослых и трое детей в возрасте пяти, 10 и 12 лет.

В данный момент на месте работают оперативные группы правоохранительных органов, выясняется причина возгорания и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

В Ленинградской области при пожаре погибли пять человек

По данным полиции, среди погибших трое детей в возрасте пяти, 10 и 12 лет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог и аналитик ТЭКа

Все мнения

Мнение

Кирилл Кабанов

эксперт

Все мнения

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Джульетто Кьеза

итальянский политик

Все мнения

Мнение

Никита Масленников

экономист

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке