В Ленинградской области при пожаре погибли пять человек

Пять человек погибли во время пожара в Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на чрезвычайные службы области.

Пожар произошел около 23:00 мск в поселке Ульяновка Тосненского района. В результате погибли пять человек — двое взрослых и трое детей в возрасте пяти, 10 и 12 лет.

В данный момент на месте работают оперативные группы правоохранительных органов, выясняется причина возгорания и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.