Фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы

Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу в короткой программе на финале серии Гран-при, проходящем в Марселе. Россиянка также установила новый мировой рекорд.

Медведева показала результат 79,21 балла. Предыдущее высшее достижение было установлено во время чемпионата мира в 2014 году японской спортсменкой Мао Асаде (78,66 балла).

На второй строчке в короткой программе расположилась представительница Канады Кейтлин Осмонд (75,54). Третье место досталось японке Сатоко Мияхара (74,64). Еще одна российская фигуристка Анна Погорилая показала четвертый результат (73,29), пятое место заняла Елена Радионова (68,98), а на шестой строчке находится Мария Сотскова (65,74).

В субботу 10 декабря девушки покажут свои произвольные программы. Финал Гран-при завершится в воскресенье 11 декабря.

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