Захарова описала возможный диалог Лаврова с журналистами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в социальной сети ролик, на котором глава ведомства Сергей Лавров якобы назвал оператора немецкого агенства «дебилом».

«Тут на видео… вроде, сказал, что мы дебилы. Но неразборчиво… Идите выкладывайте ролик. Пусть теперь все об этом знают», — представила Захарова возможный диалог журналистов после слов Лаврова.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Лавров по-английски спросил, что хотят журналисты. Корреспонденты не ответили и продолжили снимать. Когда Лавров развернулся, на записи слышно ругательство, но при этом лицо министра не видно из-за оказавшейся в кадре женщины.