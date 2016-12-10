Глава ExxonMobil может возглавить Госдепартамент США

Руководитель нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон стал главным кандидатом на пост госсекретаря США в новой администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В переходном штабе Трампа считают, что управленческий опыт 64-летнего Тиллерсона может прийтись как нельзя кстати на посту руководителя внешнеполитического ведомства.

Как пишет газета TheWall Street Journal, Дональд Трамп встретился с Тиллерсоном, который возглавляет ExxonMobil с 2006 года, во вторник. Издание также располагает информацией, что они намерены встретиться еще раз в эти выходные.

По данным TWSJ, Тиллерсон в случае назначения на должность главы Госдепартамента США может сыграть положительную роль в налаживании российско-американских отношений ввиду сотрудничества ExxonMobil с российским бизнесом. Также подчеркивается, что Тиллерсон является противником западных санкций, введенных против РФ.

Помимо Тиллерсона Трамп рассматривает кандидатами на пост госсекретаря США, экс-кандидата от Республиканской партии на выборах президента страны Митта Ромни, бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, председателя сенатского комитета по иностранным делам Боба Коркера, а также экс-директора ЦРУ США отставного генерала Дэвида Петрэуса.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что официально объявит о своем выборе на пост главы Госдепартамента США на следующей неделе.