Семьям погибших в Алеппо медсестер вручили ордена Мужества

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Сергей Суровикин вручил высокие государственные награды родным военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.



Похороны погибших медсестер пройдут 10 декабря в Биробиджане. Ранее губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) объявил субботу днем траура. Также глава региона распорядился оказать материальную поддержку семьям погибших.

Напомним, 5 декабря медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России в Алеппо во время приема местных жителей подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. В результате обстрела двое медиков погибли.

Дураченко и Михайлова окончили медицинский колледж в Биробиджане по специальности «операционные хирургические сестры». Обе работали в местном военном госпитале. У Надежды осталась 19-летняя дочь-студентка, у Надежды — 15-летний сын-школьник.