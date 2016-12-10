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Семьям погибших в Алеппо медсестер вручили ордена Мужества

Похороны пройдут 10 декабря в Биробиджане

Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-полковник Сергей Суровикин вручил высокие государственные награды родным военных медсестер Надежды Дураченко и Галины Михайловой, погибших при выполнении специальных задач в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Похороны погибших медсестер пройдут 10 декабря в Биробиджане. Ранее губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) объявил субботу днем траура. Также глава региона распорядился оказать материальную поддержку семьям погибших.

Напомним, 5 декабря медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны России в Алеппо во время приема местных жителей подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков. В результате обстрела двое медиков погибли.

Дураченко и Михайлова окончили медицинский колледж в Биробиджане по специальности «операционные хирургические сестры». Обе работали в местном военном госпитале. У Надежды осталась 19-летняя дочь-студентка, у Надежды — 15-летний сын-школьник.

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Семьям погибших в Алеппо медсестер вручили ордена Мужества

Похороны пройдут 10 декабря в Биробиджане

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