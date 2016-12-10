ЦРУ полагает, что Россия помогала Трампу победить на выборах главы США

По мнению Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Россия имела цель оказать помощь республиканцу Дональду Трампу в победе на выборах президента Соединенных Штатов.

«По оценке разведывательного сообщества, цель России заключалась в том, чтобы поспособствовать одному кандидату за счет другого, помочь Трампу победить на выборах. Это общее мнение», - пишет газета The Washington Post, ссылаясь на засекреченный аналитический доклад ЦРУ, а также на собственные источники.

Издание сообщает, что секретные службы установили личности людей, якобы связанных с российским руководством, которые якобы предоставили сайту WikiLeaks тысячи полученных с помощью взлома электронных писем с сервера Демократической партии, а также председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Источники TWP отметили, что выявленные лица известны ЦРУ и являются частью «операции России по продвижению Трампа и нанесению ущерба Клинтон».

Напомним, в июле этого года сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем национального комитета Демократической партии США, ответственность за взлом которых взял на себя хакер Guccifer 2.0.

Окружение Хиллари Клинтон считает, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры. Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймс Клэппер заявили, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия.

Отметим, что РФ неоднократно опровергала свою причастность к кибератакам. Так, посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что власти Штатов не предоставили России никаких доказательств хакерских атак на их организации, якобы совершенных российскими хакерами.