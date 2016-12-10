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Столица Таджикистана почти полностью осталась без электричества

По мнению энергетиков, это произошло из-за аварии в сети, случившейся по причине резкого увеличения потребления электроэнергии вследствие наступивших холодов

Большая часть территории столицы Таджикистана Душанбе в ночь на 10 декабря осталась без электричества. В результате аварии, произошедшей в сети, электроэнергия перестала поступать в районы Сино, Сомони и Фирдавси. Всего в столице Таджикистана четыре района.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на дежурную службу энергетической компании «Барки Точик», энергоснабжение будет восстановлено к утру. Энергетики полагают, что авария случилась по причине резкого увеличения потребления электричества из-за наступивших холодов. 

Отметим, что отключение электроэнергии в Душанбе началось после того, как накануне днем энергохолдинг сообщил о смягчении лимита на энергопотребление в Таджикистане, в связи с запуском второй очереди Душанбинской ТЭЦ-2.   

Ранее СМИ сообщили, что построенная компанией из Китая Душанбинская ТЭЦ-2, вторая очередь которой 8 декабря этого года была запущена главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, ежесуточно начала вырабатывать 7,2 миллиона кВт.ч электроэнергии. 

Напомним, что с 1 ноября 2016 года в Таджикистане был введен лимит на потребление электричества. Несмотря на то, что ограничения ввели во всех областях и районах республики, города Душанбе и других крупных городов страны они не затронули.  

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Известия // суббота, 10 декабря 2016 года

Столица Таджикистана почти полностью осталась без электричества

По мнению энергетиков, это произошло из-за аварии в сети, случившейся по причине резкого увеличения потребления электроэнергии вследствие наступивших холодов

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